Atenção ao nosso voto – hora de escolher

O Centro de Liderança Pública acredita fortemente na força e na relevância da política em nossa realidade. Se existe uma crise, é por meio da própria política que resolveremos tais problemas e enfrentaremos os mais complexos desafios. Acreditar nisso é crer na capacidade de a sociedade se governar e se responsabilizar por nossa realidade. A Democracia, assim, é um valor essencial – que inclusive trabalhamos em sala de aula de maneira formal, em nossa pós-graduação e em tantas outras ações de formação.

O voto que daremos domingo é a expressão formal mais simbólica de um modelo democrático representativo. Escolheremos agentes do Poder Legislativo e no Poder Executivo nas esferas federal e estadual. A atenção é máxima, a responsabilidade idem. E se não temos essa dimensão, tal ausência marca uma lacuna que pode nos cobrar um preço alto.

Diante de tal realidade: o que representaria um voto consciente? Os cálculos eleitorais podem variar muitos, mas não podemos abrir mão de informação de qualidade e educação formal. A democracia tem sido definida nos últimos séculos com base em participação e, sobretudo, educação / informação. Somos politicamente educados? Somos bem informados? Esse ano assistimos à enxurrada das notícias falsas, mas também tivemos iniciativas relevantes que buscam contribuir com o eleitor para que ele encontre candidatos mais próximos de seus valores. Você conhece as ferramentas abaixo? Utilize-as. Nunca é tarde. O voto é domingo:

https://www.guiadovoto.org.br/

https://temmeuvoto.com/

https://merepresenta.org.br/

https://sintoniaeleitoral.g1.globo.com/

E especificamente para os eleitores paulistas: https://matcheleitoral.folha.uol.com.br/ e https://votasp.org.br/

Para completar, o CLP fez uma pesquisa comparando os principais candidatos à Presidência em temáticas estratégicas de políticas públicas. Acesse o material completo:

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/7589/1538573036Resumo_de_Propostas_dos_Presidenciveis_-_Eleies_2018.pdf

E um excelente voto no domingo.