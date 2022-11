A voz do cidadão orientando a estratégia do governo digital em Goiás

Vânia de Carvalho Marçal Bareicha é Líder MLG do Centro de Liderança Pública (CLP), Superintendente da Central de Transformação Pública na SEAD / GO e Coordenadora Nacional do Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF - GTD.GOV / CONSAD.

A transformação digital no setor público carrega fortes narrativas, especialmente relacionadas à melhoria da eficiência dos processos governamentais, à simplificação da relação do governo com o cidadão, e à redução de custos para o governo e para o cidadão. E, dentre tantos benefícios desta política pública, é importante considerar também a sua relevância para o fortalecimento da participação social na melhoria da prestação de serviços públicos, pois o setor público carrega a missão de servir a todos, a todo o tempo e em todos os lugares.

Em consequência, manter um ambiente público dinâmico, adaptável e que atenda às necessidades das pessoas, torna-se um imenso desafio. Nesse sentido, as políticas públicas de governo digital tem se destacado muito por considerarem a jornada do usuário em seus processos de formulação, de implementação e de avaliação, fortalecendo um pensamento de que os governos devem constantemente aprender, evoluir e, ao mesmo tempo, tomar decisões oportunas para agir rapidamente e entregar valor à sociedade. Desse modo, a colaboração torna-se um aspecto imprescindível para o sucesso dessa jornada de transformação pública.

Nesse sentido, a seguir será apresentado o caso prático do Estado de Goiás e o seu modelo EXPRESSO de prestação de serviços. Tal política pública estadual vem se destacando em âmbito nacional por instituir um arranjo governamental de colaboração e também por compreender que interagir com o cidadão facilita a identificação de problemas públicos e agiliza as respostas à sociedade que hoje é digital.

A formulação do EXPRESSO: Uma política pública de governo digital com o foco do cidadão

Muitos esforços foram destinados a formular uma política pública de governo digital que fosse pautada pela empatia, pois a nova face da desigualdade é digital. Havia também o entendimento de que a construção de um governo digital com o foco do cidadão teria grande potencial para equalizar inúmeras diferenças locais existentes em Goiás. Assim, uma jornada de transformação dos serviços públicos foi construída para ser a estratégia para transformar o Estado de Goiás em um Estado Digital.

Consequentemente, o EXPRESSO foi criado a partir de um design inclusivo e centrado nas necessidades das pessoas. Usando técnicas de design de políticas públicas, o Laboratório de Transformação da Gestão e dos Serviços Públicos – TransformaLAB coordenou várias imersões para entendimento de problemas e identificação de oportunidades existentes nas rotinas dos servidores públicos envolvidos na prestação dos serviços públicos. O processo de imersão se estendeu às escutas ao cidadão.

Por ser um Estado grande e cheio de peculiaridades como é o Estado de Goiás, o primeiro passo dessa jornada foi consolidar um diagnóstico aprofundado sobre o atendimento ao cidadão. Os dados evidenciaram que a exclusão existia e estava especialmente atrelada ao acesso à internet, à acessibilidade e à baixa cultura digital. E foram estas evidências que orientaram a elaboração e a publicação da Lei Estadual nº 20.846, de 02 de Setembro de 2020, a qual instituiu uma nova política de atendimento ao cidadão no Estado de Goiás e criou o programa EXPRESSO, orientado por 10 princípios basilares:

foco do cidadão; governo único para o cidadão único; isonomia no atendimento ao cidadão; eficiência na prestação dos serviços; publicidade e atualização das informações; acessibilidade e inclusão digital; valorização e capacitação dos servidores; gestão baseada em dados e evidências; simplificação e inovação; confiança.

A Implementação do EXPRESSO em multicanais de atendimento

Com tais princípios norteando a atuação da administração pública em Goiás, o governo foi induzido a repensar os fundamentos de como as políticas passariam a ser desenvolvidas, implementadas e avaliadas.

Orientado pelas jornadas dos usuários dos serviços públicos, o EXPRESSO exigiu o fortalecimento de um arranjo institucional integrado que facilitasse a exploração e adoção de práticas baseadas em evidências, que provocasse a integração de setores, de pessoas e de dados, que facilitasse a cocriação de soluções simplificadas, que utilizasse a tecnologia para dar escala e que, posteriormente, disponibilizasse serviços públicos mais simples e digitais em multicanais de atendimento.

Assim, o EXPRESSO rompeu barreiras e cultura com o seu ineditismo, ao criar uma política pública estadual colaborativa e empática, cujo objetivo é garantir isonomia, inclusão e aumento na capilaridade da prestação dos serviços públicos. Utilizando a tecnologia de forma inteligente, o EXPRESSO está dando escala e acesso aos serviços públicos, aproximando o governo do Estado de Goiás dos 7 milhões de goianos nos 246 municípios goianos. Hoje, os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual implementam seus serviços digitais em qualquer um dos 06 (seis) canais de atendimento (Loja, Balcão, Web, APP, Totens, Correios) distribuídos fisicamente em 155 municípios e disponíveis pela Web a todos os 246 municípios goianos.

Além disso, os canais de atendimento são pautados por processos padronizados e uniformes, monitorados e avaliados continuamente, para mensurar sua eficácia, eficiência e efetividade, além de produzir indicadores que refletem o comportamento da demanda e as necessidades dos cidadãos.

A avaliação da satisfação dos usuários do EXPRESSO

Na visão de Goiás, escutar a voz do cidadão significa criar serviços públicos mais humanos e inclusivos, além de colaborar para integrar o Estado, orientar a gestão pública para dados, criar aprendizados e ainda aumentar a percepção de confiança do cidadão ao considerar necessidades permanentes de melhorias na prestação dos serviços públicos.

Assim, como componente da Estratégia de Transformação dos Serviços Públicos do Estado de Goiás e tendo em vista a ampliação do número de serviços digitais disponíveis, tornou-se primordial disponibilizar ao cidadão uma solução que oportunizasse a ele avaliar a prestação de serviços estaduais no EXPRESSO.

Neste sentido, foi criado um modelo de avaliação para avaliar os serviços públicos estaduais, os canais de atendimento e o atendimento presencial do EXPRESSO, observando os seguintes aspectos:

Satisfação dos usuários;

Qualidade do atendimento;

Cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a execução;

Quantidade de manifestação dos usuários; e

Medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da execução.

Importante destacar que a avaliação do EXPRESSO utiliza o NPS (Net Promoter Score) e pode ser realizada em qualquer um dos canais de atendimento. O NPS é uma metodologia para avaliar a satisfação dos usuários no uso de serviços e os classifica em 3 (três) grupos distintos: Promotores (nota 9 ou 10), Neutros (nota 7 ou 8) e Detratores (nota de 0 a 6).

Ao potencializar a participação dos cidadãos, ouvindo e tratando as informações deixadas nos comentários da avaliação, o Governo de Goiás cria um ambiente participativo e colaborativo, no qual o cidadão tem voz ativa na transformação do atendimento e dos serviços públicos. Atualmente, o índice de satisfação ultrapassou os 90% e já contabilizamos mais de 95 mil avaliações realizadas.

Então, é assim que o EXPRESSO está trazendo a humanização do atendimento ao cidadão para o contexto do Estado de Goiás, por meio da compreensão das necessidades do cidadão durante todo o seu ciclo de vida com o objetivo maior de sempre retroalimentar a melhoria da gestão do atendimento ao cidadão e torná-la sempre mais humana, fácil e digital.