A relevância dos dados na Governança Preditiva

Ana Paula Bertolin é Mestre em Administração com área de concentração em Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento pela PUC/PR e líder MLG – Master em Liderança e Gestão Pública, pelo Centro de Liderança Pública (CLP), atualmente é Assessora de Projetos no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC.

O setor público deve estar preparado para atuar com mais eficiência e agilidade devido às transformações que estão cada dia mais constantes. Estas transformações, caracterizadas pelo denominado mundo VUCA, sigla americana que descreve a Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade e que, após o período pandêmico, diz complementada pelo mundo BANI, Frágil, Ansioso, Não Linear e Incompreensível. Para trabalhar com estas características, a ação em tempo real reduz os riscos e maximiza oportunidades da era digital para responderem a estes desafios.

Sabe-se que a questão do tempo é vista de maneira diferenciada entre as pessoas, porém, como citado pelo Observatory of Public Sector Innovation, ações de hoje afetam diretamente o futuro. Ou seja, ações de curto prazo terão implicações a longo prazo e necessidades de curto prazo podem afetar objetivos de longo prazo.

A efetividade das ações em tempo real está diretamente ligada a disponibilidade e confiabilidade dos dados. O uso de dados gera informação e consequentemente reflete nas entregas resultantes da implementação das políticas públicas, que é traduzida em prestação de serviços e na capacidade de resposta do governo.

A partir das informações geradas, o governo e suas instituiçõe estabelecem processos de antecipação e planejamento de intervenções, fundamentais para o ritmo da tomada de decisão, não somente de curto prazo, mas também de longo prazo, direcionando a capacidade dos governos na resposta às mudanças futuras, considerando os dados para a medição do impacto das ações tomadas e monitoramento do desempenho, em um processo de avaliação e observação contínua.

Simular vários cenários auxilia os governos a identificar e implementar situações inovadoras e para tal é necessário o uso intensivo de dados em busca de análises para se tornar um governo com inteligência. Usar dados eleva o potencial econômico de uma cidade. Esse sentido, economicamente significativo, tem sido observado pelos que elaboram as estratégias, sejam empresas que trabalham com serviços de dados como para todos que os enxergam como ativo, visto o alto índice de investimento financeiro, tempo na captura, gerenciamento, administração e processamento. O desafio é aproveitar ao máximo tudo o que podem oferecer, acelerando assim o processo de transformação digital dos governos e melhorando o design e a prestação de serviços por meio da sua utilização.

O setor público deve fazer uso desta estratégia, reconhecendo os dados como ativo estratégico e aplicá-lo em busca de valor público. Este valor, como apresentado pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), pode ser verificado pelas práticas de planejamento, construção e implementação de políticas, prestação de serviços, capacidade de resposta, medição de impacto, monitoramento de desempenho, previsão de necessidades e antecipação de intervenções.

O processo de antecipação considera o futuro, os eventos e as interações associadas aos serviços entregues pelos governos, apoiando as decisões de agora e o uso intensivo dos dados, podendo melhorar a previsão para demandas futuras criando algo novo e com potencial de impacto. A esta ação a OCDE denomina Inovação Antecipatória.

Todas estas ideias levam à questão do porquê o acesso aos dados é tão importante. É importante, pois determina o valor dos dados e quem pode se beneficiar deles tanto para o desenvolvimento de produtos e serviços como para a tomada de decisões. O dado, ativo intangível, é difícil de ser mensurado, principalmente dados públicos. Enquanto o setor público não o tratar como qualquer outro ativo, dificilmente ele poderá traduzir o seu potencial na organização (Ladley, 2010). Este potencial pode ser desenvolvido por meio de tecnologias emergentes para interpretar os dados, descobrir padrões e antecipar eventos ou acontecimentos, além de permitir um rápido processamento de dados históricos, podendo ainda aplicar modelos estatísticos que possibilitam extrair o máximo de informação. A tecnologia pode trabalhar tanto com os dados que são sempre utilizados quanto com os que não são ou são subutilizados, ou até mesmo com os que ainda não existem.

O acesso aos dados pode ser restringido por questões legais, seja por restrições de acesso e por conta da confidencialidade e custo. A utilização de dados abertos também deve ser considerada pois aumenta seu valor social, visto que à medida que forem combinados com outros dados, casualidades e inovações podem ser reveladas, caracterizando o valor por meio de um governo democrático, confiável e eficaz.

Conhecer casos de sucesso para os dados pode corroborar o devido valor público e reforçar a atenção por dirigentes ao ver a aplicabilidade e os resultados proporcionados, estabelecendo uma cultura orientada a dados, tão necessária para que as cidades possam responder aos desafios propostos pelas características do mundo VUCA/BANI.

Para se preparar para o futuro da administração pública, a Finlândia por exemplo, se adaptou às mudanças, partindo de uma governança pública reativa para uma proativa, com o objetivo de desenvolver inovação como ferramenta de apoio da sociedade. A companhia de energia elétrica do Quebec (Hydro-Quebec), criou uma área na empresa que se preocupa em coletar problemas amplos junto à população, dividindo-os em partes menores para que a solução venha mais rapidamente, pedaço por pedaço.

Para que o movimento inicie, os governos devem demonstrar interesse em resolver os desafios complexos que as cidades possuem, tais como o envelhecimento da sociedade, transformação digital, clima dentre outros. Desafios como esses são caracterizados por ambientes de incerteza e pela imprevisibilidade do futuro, mas que não podem ser delegados. Portanto, deve-se trabalhar com os dados para que os riscos sejam mitigados e para que sejam tomadas ações estratégicas inovadoras. A OCDE denomina este movimento de Governança Antecipatória da inovação.

Sim, estas ações estratégicas serão ações experimentais, porém com a cultura da antecipação sendo adotada pelo ambiente, os processos gerarão dados que passarão pelo processo de avaliação e monitoramento constante, permitindo suas rotas serem reavaliadas e redirecionadas de maneira ágil, de forma a atingir os objetivos da realidade proposta pelo momento.

Lideranças inovadoras serão fundamentais! O desafio será trabalhar os dados com um pensamento “fora da caixa”, buscando conexões inexistentes para solucionar problemas complexos, promovendo a ruptura de crenças pré-estabelecidas e realizar novos experimentos que podem gerar resultados inesperados para o futuro incerto. Maneiras diferentes em se tomar decisões, planejando com antecedência, gerenciando riscos, promovendo mudanças e resultado. É a geração de valor público a um ativo intangível: o dado!