A inércia do Brasil diante dos desastres ambientais

Anualmente, o Brasil convive com desastres ambientais das mais diversas tipologias e magnitudes, comprometendo parcela significativa do seu orçamento. No entanto, por mais que os danos e valores estimados impressionem qualquer cidadão, na maioria das vezes imensuráveis e crescentes, não se observa na mesma medida a adoção de políticas públicas de prevenção e/ou redução de riscos de desastres, mesmo sabendo que muitos desses eventos acontecem anualmente.

O principal normativo a destacar é a Lei Federal n. 12.608/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Sem dúvidas, mesmo tardiamente, a sua publicação representa um passo importante no enfrentamento desses eventos que tendem a ter frequência maior. Além disso, órgãos como o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), monitoram o país e representam a principal fonte de informação de qualidade sobre eventos que podem ter efeitos nefastos no país. Porém, o desafio reside em dotar Estados e Municípios de condições para absorverem tais informações e transformarem isso em ações de prevenção, mitigação, resposta e recuperação.

O Governo Federal adotou em 2019 a campanha “Construindo Cidades Resilientes 2030”, liderada pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNDRR), cujo objetivo principal é tornar as cidades capazes de enfrentar os eventos que possuem potencial de provocar desastres, sejam naturais ou não. No entanto, o que se vê é a baixa adesão dos municípios, apenas 3,46% dos 5.570.

Os principais desastres enfrentados pelo Brasil estão longe de serem somente naturais. Em suma, os desastres representam a combinação da exploração inadequada de recursos naturais e da urbanização insustentável praticada em todas as regiões do país.

É fato que a tentativa de naturalização dos desastres por autoridades públicas preocupa. Ao fazer isso, o gestor público se abstém de qualquer responsabilidade sobre danos materiais e imateriais, acusa indevidamente a natureza e goza das prerrogativas dos Decretos que permitem contratações de emergência. Ademais, verifica-se que as ações se concentram basicamente em políticas assistencialistas, também importantes. Porém, não há qualquer iniciativa para prevenção e/ou mitigação dos impactos dos eventos.

O Brasil tem dimensões continentais e isso exige uma ação coordenada entre Estados e Municípios, respeitando as regionalidades, para o enfrentamento dos desastres. A inércia que se observa na maior parte das lideranças políticas da nação leva a crer que alguns já assumiram a ocorrência deles no calendário anual e de que nada o farão além das ações já mencionadas, utilizadas para outros fins que não sejam a melhoria da resiliência do seu Município e/ou Estado.

Urge no país a necessidade de maior organização e investimentos na agenda de prevenção e redução de riscos de desastres. Do contrário, o cenário que se apresentará terá uma narrativa apocalíptica.