A força da rede MLG

Texto de autoria de Humberto Dantas, cientista político e coordenador do MLG

O MLG, que dá nome a esse blog, nasceu em 2014 em meio ao semestre eleitoral. Que organização privada consegue colocar 35 gestores públicos de alta excelência numa sala de aula em agosto de eleição durante 40 horas numa mesma semana? Mas eles estavam lá. E foram até o fim. TODOS! E quando falo em FIM, falo da formatura, mais de um ano depois.

Nos anos seguintes não foi diferente, e todo mês de agosto chega turma nova. Já foram quatro, e a quinta está em processo de seleção. O curso vai sempre se ajustando, buscando melhorar, transformando e olhando pra essa rede que só cresce e nos orgulha. Esse é o MLG – o Master em Liderança e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública – CLP.

Trata-se de um curso transformador, com um corpo docente de gigantes, que atende a quem tem a percepção de que precisa transformar e ser transformado porque também é ou será gigante. Pós-graduação, em parte, é assim: um ESTADO de espírito, um instante IDEAL. Ela precisa ser bacana para você, mas você precisa estar preparado para ela. E isso precisa ser entendido sempre, em qualquer instituição e por qualquer pessoa que esteja disposta a cursar uma pós-graduação.

O MLG está sempre se aprimorando para que estejamos do tamanho do objetivo de quem percebe que “chegou a hora”. Atualmente está claramente desenhado em quatro trilhas de conhecimento que partem: do conceito de Liderança Adaptativa como princípio basilar; da lógica de percepção de Problemas Complexos como desafio; e da Gestão Pública e da Política como esferas maiores de aplicabilidade dos conteúdos. Tudo isso em encontros mensais realizados em São Paulo, com alunos de mais de dez estados simultaneamente em sala de aula. Ademais, um módulo de 40 horas na escola de governo de Oxford. Precisa mais? Claro que sim. E buscamos isso sempre.

Assim, nesse trajeto não faltaram GIGANTES pra contar essa história conosco. Gente formada que já era forte demais academicamente, profissionalmente e humanamente. Gente que subiu demais e nos encheu de orgulho, gente que transformou e nos lotou de alegria quando veio “contar a novidade”. Gente de diferentes idades e perfis que foi pra longe, mas depois de FORMADA sempre volta pra nos mostrar o que conseguiu e onde está. Gente que tropeçou, caiu, mas levantou mais rápido com tanta gente boa ao lado. E aqui está o grande ponto: REDE, essa é a palavra. A REDE – que representa expressão de coletividade – formada aqui é imbatível, e a formação transformadora. E aí? Você está efetivamente preparado pra ESSA rede de conhecimento e ação? É hora de buscar uma pós-graduação no universo público pra transformar sua realidade e sair transformado? Se você estiver preparado na vida – e tudo tem hora, maturidade, instante – o MLG está se reinventando sempre pra te receber.

A transformação que você quer está na nossa força e na nossa união. Se você está preparado pra isso: pode transformar conosco.