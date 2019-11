Autor do texto:

Josevan Duarte Magalhães é líder MLG pelo Master em Liderança e Gestão Pública – MLG, Major da FAB, Subcomandante da COMARA, atuou como: Chefe da seção de Licitações e Contratos, Presidente da CPL, Pregoeiro Presencial e Eletrônico com mais de 17 anos de atuação na Administração Pública.

Neste conteúdo, Josevan fala sobre a CONTRATAÇÃO DIRETA NA FAIXA DE FRONTEIRA, À LUZ DA LEI Nº 13.655/2018 – A COMARA E O ART. 24, IX DA LEI Nº 8.666/93. Leia:

A CONTRATAÇÃO DIRETA NA FAIXA DE FRONTEIRA AMAZÔNICA: UM NOVO OLHAR À LUZ DA LEI N.º 13.655/2018

Sumário: 1. Da delimitação territorial; 2. Do amparo à contratação direta por dispensa de licitação (art. 24, IX); 3. Transporte fluvial; 4. A resistência injustificada dos órgãos controladores quanto à contratação direta; 5. Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END); 6. Considerações Finais.

RESUMO

Este artigo buscou demonstrar a possibilidade jurídica da contratação direta na faixa de fronteira amazônica, tendo como fundamento a Constituição Federal, a Lei de licitações e contratos administrativos e a Lei que dispõe sobre faixa de fronteira, sob a égide da Lei nº 13.655/2018. Este se propõe ser uma mudança de paradigma da gestão pública na interpretação das normas do Direito Administrativo, sobretudo para aumentar a segurança jurídica na inovação e eficiência no trato da coisa pública.

Palavras-chave: Licitação. Contratação Direta. Dispensa. Segurança Nacional. Faixa de fronteira. Amazônia Legal. Lei nº 8.666/1993. Lei nº 13.655/2018.

ABSTRACT

This article aimed to demonstrate the legal possibility of direct contracting in the Amazon border strip, based on Brazilian Federal Constitution, the Bidding Law and administrative contracts, and the law on border strip, under the auspices of Law No. 13.655/2018. This article proposes to be a change of public management paradigm in the interpretation of the norms of Administrative Law, especially to increase legal certainty in innovation and efficiency in dealing with public affairs.

Key words: Bidding. Direct Contracting. Waiver. National security. Border strip. Legal Amazon. Law No. 8.666/1993. Law No. 13.655/2018.

1 – DA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL

A Constituição Federal do Brasil de 1988 no art. 20, § 2º, fixa que a faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização será regulada em lei.

2 – DO AMPARO À CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 24, IX)

A Lei nº 8.666/1993 (art. 24, IX) autoriza contratação direta quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, in verbis:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(…)

IX – quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional , nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional1;

O Decreto nº 2.295/1997 regulamentou o inciso IX, do art. 24, susodito:

Art. 1º Ficam dispensadas de licitação as compras e contratações de obras ou serviços quando a revelação de sua localização , necessidade , característica do seu objeto , especificação ou quantidade coloque em risco objetivos da segurança nacional , e forem relativas à:

I – aquisição de recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais;

II – contratação de serviços técnicos especializados na área de projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico;

III – aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados para as áreas de inteligência, de segurança da informação, de segurança cibernética, de segurança das comunicações e de defesa cibernética.

(…)

Art. 2º Outros casos que possam comprometer a segurança nacional , não previstos no art. 1º deste Decreto, serão submetidos à apreciação do Conselho de Defesa Nacional[1], para o fim de dispensa de licitação.

Em uma análise perfunctória, pode restar a impressão de que a dispensa se aplica prioritariamente à aquisição dos recursos bélicos, algo que não coaduna com o uso da expressão “contratações de obras ou serviços” em destaque no caput do art. 1º do Decreto supracitado.

Em complemento, mesmo adotando uma visão restritiva, em que se considere que a o art. 1º seria uma “relação” exaustiva com fins de atendimento com propósitos “exclusivamente” militares, ainda assim verifica-se que o art. 2º do Decreto nº 2.295/1997 deixa clara a referência a outros casos que possam comprometer a segurança nacional . Todavia, deve ser submetidos à apreciação do Conselho de Defesa Nacional.

A Constituição Federal de 1988 tem caráter supralegal, exigindo que as demais leis (ordinárias, complementares, etc.) estejam em consonância com os princípios por ela estabelecidos, sob pena de serem consideradas inconstitucionais e perderem sua eficácia. JUSTEN FILHO2 critica o inciso IX, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, em relação ao Conselho de Defesa Nacional:

A Lei impôs a prévia audiência do Conselho de Defesa Nacional. Nesse tópico, é inconstitucional, pois a CF/88 definiu de modo exaustivo, no art. 91, § 1º, a competência do aludido órgão.

Por outro lado, o Conselho de Defesa Nacional expressamente assentiu diversos “outros casos” quando aprovou por unanimidade a Estratégia Nacional de Defesa (ED) em 20083, em especial, relativo aos itens 5.4; 7.6; 9 e 10:

o aumento da participação de órgãos governamentais, militares e civis, no plano de vivificação e desenvolvimento da faixa de fronteira amazônica, empregando a estratégia da presença;

5.4. A Amazônia brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de biodiversidade, é foco da atenção internacional. A garantia da presença do Estado e a vivificação da faixa de fronteira são dificultadas, entre outros fatores, pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias.

A vivificação das fronteiras, a proteção do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais são aspectos essenciais para o desenvolvimento e a integração da região. O adensamento da presença do Estado, e em particular das Forças Armadas, ao longo das nossas fronteiras é condição relevante para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

(…)

7.6. Para contrapor-se às ameaças à Amazônia, é imprescindível executar uma série de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da presença militar, a efetiva ação do Estado no desenvolvimento sustentável (social, econômico e ambiental) e a ampliação da cooperação com os países vizinhos, visando à defesa das riquezas naturais.

(…)

(…)

O desenvolvimento sustentável da região amazônica passará a ser visto, também, como instrumento da defesa nacional : só ele pode consolidar as condições para assegurar a soberania nacional sobre aquela região.

(…)

Priorizar a região amazônica.

A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A defesa da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/controle, mobilidade e presença.

Ademais, o Decreto Legislativo nº 179, de 2018, publicado no DOU nº 241, Seção 1, página 4, de 17/12/2018 aprovou a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem4 (CN) nº 2 de 2017.

Em suma, temos o requisito previsto no art. 2º, do Decreto nº 2.295/1997 preenchido, no que tange ao assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Na verdade, o Decreto Legislativo nº 179/2018 é a aquiescência do próprio Poder Legislativo do país.

Por fim, apresenta-se a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro sob a égide da Lei nº 13.655/2018, que trouxe um grande alento ao gestor público, em especial pelo disposto no artigo 22, que diz: “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor” . Ou seja, tem-se na interpretação jurídica moderna uma oportunidade ímpar de adotar, com segurança jurídica, a contratação direta de demandas que contribuam à materialização do desenvolvimento sustentável na região amazônica, sobretudo na faixa de fronteira.

3 – Transporte Fluvial

Um grande desafio a ser vencido é a dificuldade logística da região amazônica. Ainda hoje, a região amazônica não dispõe de uma malha rodoviária para atender a este modal logístico, e as poucas estradas existentes ficam intransitáveis durante o período das chuvas.

Fonte: PETROBRAS

Nesse contexto, o modal de transporte fluvial torna-se quase que exclusivamente o único modal disponível para acesso às cidades do interior do estado do Amazonas. Entretanto, o único rio navegável o ano todo é o Rio Amazonas. Os demais rios estão sujeitos à sazonalidade das chuvas e nível de suas águas. Para ilustrar esse óbice, a PETROBRAS apresentou no Seminário Internacional sobre Hidrovias Brasil / Flanders-Bélgica (2007) uma tabela sobre o Transporte de Combustíveis nos rios Amazonas e Solimões, além de outros rios na região:

Fonte: PETROBRAS

As Figuras 1 e 2 ilustram um problema que ocorre durante os meses de estiagem.

Figura 1 – Impacto da seca dos rios nas navegações

Fonte: COMARA

Figura 2 – Intensidade da diminuição dos níveis dos rios

Fonte: COMARA

­­

4 – A RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DOS ÓRGÃOS CONTROLADORES QUANTO À CONTRATAÇÃO DIRETA

O excelente artigo “Contratação direta por inexigibilidade: o preconceito dos controladores e o medo dos gestores”, de autoria de Erick Halpern, é brilhante quando assevera já na introdução:

Para alguns, é necessário recrudescer a legislação a fim de evitar a famigerada corrupção. Noutro viés, ainda existe quem defenda a modernização e a desburocratização da Lei Nacional de Licitações, uma vez sua ineficiência em garantir a melhor contratação para o Poder Público, inclusive sem qualquer ganho na contenção da corrupção.

Por outro lado, povoa no imaginário coletivo, especialmente nos órgãos de controle, a demonização da inexigibilidade de licitação, que reiteradamente é assimilada como ilegal e imoral . Sendo assim, os administradores públicos são constrangidos a esquivar-se das contratações diretas por medo de ser responsabilizados pela sua aplicação, em que pese a positivação da contratação direta na Constituição da República e na Lei federal n° 8.666/1993.

A conjugação do preconceito dos controladores ao medo dos gestores tem limitado a inexigibilidade de licitação como um instrumento idôneo a alcançar contratações eficientes. (grifo nosso)

Nessa mesma toada, o filósofo Platão nunca foi tão atual quando afirmou: “Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis”.

A Lei nº 13.655/2018 trouxe segurança jurídica aos gestores públicos para tomada de decisão inerente à função.

LEI Nº 13.655, DE 25 DE ABRIL DE 2018.

Art. 1º O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

“Art. 20 . Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”

“ Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.”

“ Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.



(…)

“ Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.”

O Senador Antônio Anastasia defendendo o então Projeto de Lei do Senado – PLS n° 349, de 2015, que culminou na Lei supramencionada, argumentou:

O que inspira a proposta é justamente a percepção de que os desafios da ação do Poder Público demandam que a atividade de regulamentação e aplicação das leis seja submetida a novas balizas interpretativas, processuais e de controle, a serem seguidas pela administração pública federal, estadual e municipal. A ideia é incluir na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942) disposições para elevar os níveis de segurança jurídica e de eficiência na criação e aplicação do direito público”.

5 – Política Nacional de Defesa (PND)5 e a Estratégia Nacional de Defesa (END) 5

Em uma análise sobre o “ambiente nacional”, a PND destaca que o Brasil carece “de maiores investimentos em ciência, tecnologia e inovação e em qualificação do capital humano”. O texto alerta ainda que “os estrangulamentos de infraestrutura existentes poderão retardar o efetivo desenvolvimento do país”.

A PND recomenda que o setor de Defesa dê “maior atenção” à Amazônia e ao Atlântico Sul, onde se concentram as reservas do pré-sal.

A PND fixa os objetivos da Defesa Nacional e orienta o Estado sobre o que fazer para alcançá-los. A END, por sua vez, estabelece como fazer o que foi estabelecido pela Política. Em comum, os documentos pavimentam o caminho para a construção da Defesa que o Brasil almeja.

A edição da Política e da Estratégia procura atender a um dos principais objetivos da Defesa Nacional: conscientizar a sociedade brasileira sobre a importância dos temas do setor para o País. Os textos partem, portanto, de um pressuposto comum: o de que a Defesa NÃO deve ser assunto restrito aos militares ou ao governo.

Os documentos supramencionados foram sendo aperfeiçoados desde a primeira edição, e explicitam que gradualmente, ampliou-se o conceito de segurança, abrangendo os campos político, militar, econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental e outros . Preservar a segurança requer medidas de largo espectro, envolvendo, além da defesa externa: a defesa civil, a segurança pública e as políticas econômica, social, educacional, científico-tecnológica, ambiental, de saúde, industrial . Enfim, são várias ações, muitas das quais não implicam qualquer envolvimento das Forças Armadas . Cabe considerar que a segurança pode ser enfocada a partir do indivíduo, da sociedade e do Estado, do que resultam definições com diferentes perspectivas.

Não podemos olvidar que a lei de licitações e contratos administrativos NÃO determina a compra pelo “menor preço”, e sim pela “proposta mais vantajosa”. A economicidade não é o único e exclusivo critério a ser buscado nas contratações públicas. Nesse diapasão, a Lei nº 8.666/93, no art. 3º, prevê o princípio da promoção do desenvolvimento sustentável, in verbis:

Art. 3 o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

As compras públicas com a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, tornaram-se formalmente uma ferramenta de política pública objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. Entendemos que devemos aplicar, subsidiariamente, nas faixas de fronteiras, para fomentar o desenvolvimento regional, no que couber, os arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, in verbis:

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional , a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II – poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte ;

III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

(…)

2 o Na hipótese do inciso II do caputdeste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 3 o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente , até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.



Nessa lógica, temos o art. 36-A, da Lei nº 7.565/1986:

Art. 36-A. A autoridade de aviação civil poderá expedir regulamento específico para aeródromos públicos situados na área da Amazônia Legal , adequando suas operações às condições locais, com vistas a promover o fomento regional, a integração social, o atendimento de comunidades isoladas, o acesso à saúde e o apoio a operações de segurança. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

Os autores Cláudio Roberto Miguel da Silva Vicentino, Paulo Kusano Bucalen Ferrari e Romilson de Almeida Volotão, no artigo “Dispensa de Licitação: Hipóteses aplicáveis às atividades das Forças Armadas”, foram felizes e didáticos que sintetiza este artigo:

As contratações públicas não podem se resumir apenas à lógica do menor preço e a uma estratégia de curto prazo. Tal entendimento acarreta na completa alienação do Estado como indutor do desenvolvimento nacional, frise-se um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, segundo a Carta Política de 1988.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As condições fáticas do contexto amazônico impõem ao gestor público medidas condizentes com o desafio hercúleo de trabalhar na “imensa hiléia”. Os infortúnios já são conhecidos, inclusive, no início do século XX, na construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, conhecida como a “ferrovia da morte” ou “ferrovia do diabo” – devido à morte de milhares de trabalhadores durante a construção, causada, sobretudo, por doenças tropicais – o empresário norte-americano Percival Farquhar asseverou: “Nem mesmo com todo o dinheiro do mundo e metade da sua população seria possível concluir esta obra.” Esta frase representa bem as angúrias do território amazônico, e mais de um século depois não mudou tanto.

Caberá ao gestor público sempre avaliar, no caso concreto, dentro da legalidade, a solução que melhor atenda ao interesse público. Caberá a ele, por fim, entender que servir à sociedade brasileira exige prestar contas, inclusive do ponto de vista jurídico, da melhor decisão para a segurança nacional.

Por todo o exposto, observamos a existência da possibilidade inequívoca de enquadramento legal para a contratação direta de bens, serviços e obras na faixa de fronteira amazônica, qual seja, dispensa de licitação pelo art. 24, inciso IX, da Lei nº 8.666/93. A jurisprudência do TCU já se pronunciou sobre a contratação direta:

Nas contratações diretas não há que se falar em direcionamento ilícito, pois a escolha do contratado é opção discricionária do gestor, desde que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei nº 8.666/1993: justificativa do preço, razão da escolha do contratado e, se for o caso, caracterização da situação emergencial. Acórdão 1.157/2013 – Plenário.

A doutrina de Marçal Justen Filho6 é esclarecedora:

Havendo viabilidade de disputa é obrigatória a licitação, excetuados os casos de “dispensa” imposta por lei .

Em termos práticos, isso significa que a Administração deve verificar, primeiramente, se a licitação é exigível ou inexigível. Excluída a inexigibilidade, passa-se a verificar se estão os presentes pressupostos da dispensa de licitação.

Sob esse ângulo, a inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto que a dispensa é produto da vontade legislativa. Esse é o motivo pelo qual as hipóteses de inexigibilidade, indicadas em lei, são meramente exemplificativas, enquanto as de dispensa são exaustivas. É que somente a dispensa de licitação é criada por lei – logo, a ausência de previsão legislativa impede reconhecimento de dispensa de licitação.

(…)

As hipóteses de dispensa de licitação podem ser sistematizadas segundo o ângulo de manifestação de desequilíbrio na relação custo/benefício, do seguinte modo:

a) custo econômico da licitação: quando o custo econômico da licitação for superior ao benefício dela extraível da licitação (incs. I e II); b) custo temporal da licitação: quando a demora na realização da licitação puder acarretar a ineficácia da contratação (incs. III, IV, XII e XVIII); c) ausência de potencialidade de benefício: quando inexistir potencialidade de benefício em decorrência da licitação (incis. V, VII, VIII, XI, XIV, XVII e XXIII); d) destinação da contratação: quando a contratação não for norteada pelo critério da vantagem econômica, porque o Estado busca realizar outros fins ( VI, IX, X, XIII, XV, XVI, XIX, XX, XXI e XXIV).

Defende-se a aplicação do presente entendimento ao caso concreto da faixa de fronteira amazônica, de modo a garantir a segurança nacional. Afinal, o jurista Rudolf Von Ihering afirmou: “A essência do Direito consiste em sua realização prática”.

—

REFERÊNCIAS

Nota 1: A Constituição de 1988 renomeou o Conselho de Segurança Nacional para Conselho de Defesa Nacional.

Nota 2: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9º Edição. São Paulo: Dialética, 2002, pág. 251.

Nota 4: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2018/12/senado-aprova-politica-nacional-de-defesa Senado aprova Política Nacional de Defesa 13/12/2018, 19h18 – atualizado em 13/12/2018, 19h28

DECRETO LEGISLATIVO Nº 179, DE 2018 (*) Aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem (CN) nº 2 de 2017 (Mensagem nº 616, de 18 de novembro de 2016, na origem). O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Ficam aprovados os textos da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco da Defesa Nacional, encaminhados ao Congresso Nacional pela Mensagem (CN) nº 2 de 2017 (Mensagem nº 616, de 18 de novembro de 2016, na origem).

Art. 2º As recomendações apresentadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3º do art. 9º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, constam do Anexo a este Decreto Legislativo.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, em 14 de dezembro de 2018 Senador EUNÍCIO OLIVEIRA Presidente do Senado Federal (*)

Os textos acima citados estão publicados no Diário do Senado Federal de 15/11/2018.

Publicado no DOU Nº 241, Seção 1, página 4, segunda-feira, 17 de dezembro de 2018

Nota 5: Excertos adaptados da Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), publicados em 2012, vide link Documento https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-PND_Optimized.pdf PDF

Nota 6: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9º Edição. São Paulo: Dialética, 2002, pág. 236.