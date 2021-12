2021, um ano de boas colheitas para o empreendedorismo paulista

A natureza nos premia com boa colheita de acordo com a qualidade das sementes que lançamos ao solo. Porém, apenas lançar as sementes, por melhores que sejam as qualidades dos embriões, não é o suficiente para obtermos uma boa safra. Para isso, é necessário, sobretudo, o nosso empenho no cultivo.

Em março de 2020, quando fomos surpreendidos pela crise pandêmica desencadeada pelo Coronavírus, nos vimos desafiados a buscar soluções imediatas a fim de mantermos produtivo o ambiente de negócios no estado de São Paulo. Para tal, fomos resilientes e aprimoramos o projeto iniciado em 2019 pela JUCESP para torná-la uma Junta Digital e, com isso, atender as necessidades do momento atreladas ao empreendedorismo.

Passados 20 meses, após um período maculado com incertezas logo em seu início, vimos, em 2021, que as ações e projetos outrora implantados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo para se adaptar ao “novo normal” foram se fortalecendo pouco a pouco conforme cada passo dado. Como reflexo desta caminhada exitosa, notório se fizeram nesta safra, os números de registros de empresas constituídas no estado.

Em média, cerca de 23 mil novos negócios foram mensalmente abertos no ano de 2021. Este montante fez com que, em apenas dez meses, já superássemos o número anual de empresas abertas na série histórica, realizada desde 1998, em 5,08%. O recorde anterior havia sido alcançado em 2019, somadas as constituições nos doze meses do período.

Com o resultado de novembro, aumentamos ainda mais o percentual sobre a quantidade de empresas abertas. Somados agora os 11 meses deste ano, foram constituídas 259.603 novas empresas, número 15,59% superior ao recorde, até então, registrado em 2019: 224.590 aberturas.

A estimativa é que mantenhamos a média mensal de empresas abertas em dezembro acima da casa dos 20 mil novos empreendimentos e encerremos o ano com uma alta de 26% mais em comparação ao ano de 2019. Número bastante expressivo levando em consideração o cenário adverso de constantes desafios que o mundo passou a enfrentar diariamente com o surgimento da Covid-19.

Vale ressaltar que para chegar a estes resultados positivos foi necessário um trabalho sinérgico com o Governo de SP, responsável por desenvolver ações de fomento ao empreendedorismo, tais como qualificação profissional e crédito para micro e pequenas empresas, além das ferramentas ligadas à tecnologia implantadas pela JUCESP para melhorar o ambiente de negócios. A ideia sempre foi colaborar com soluções efetivas, capazes de promover um círculo virtuoso que permita ao país superar seus atuais desafios no tocante à economia.

O caminho para retomada da economia é enorme. Porém, sabemos que se atuarmos efetivamente, identificando os principais gargalos e buscando formas de solucioná-los, é possível impulsionar a retomada da economia, não somente no estado de São Paulo, mas em todo país.