O barraco das bolsonaristas no Twitter

O “bicho” pegou de novo na bancada do PSL. Desta vez, o tititi não envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, pivô de querelas virtuais com os deputados do partido no WhatsApp meses atrás e com o deputado Alexandre Frota na semana passada. Agora, o barraco é entre as deputadas Joice Hasselmann e Carla Zambelli (confira os posts abaixo).

Nesta sexta-feira, Carla usou sua conta no Twitter para criticar Joice numa sequências de posts. Primeiro, questionou o silêncio de Joice nas redes sociais em relação ao “ataque” sofrido pela MP 870, que trata da redução de ministérios pelo governo, na Comissão Mista do Congresso que analisa a questão.

Depois, disse que Joice, líder do governo no Congresso, estaria “boicotando” as iniciativas do deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Em seguida, continuou a criticar a colega em público, acusando-a de trabalhar para o Centrão. Ao final, ainda mandou um recado para o presidente: “@jairbolsonaro que abra o olho com você, @ joicehasselmann”.

Joice respondeu que, ao contrário de Carla, sabe “fazer conta” e que sem a maioria não se aprova nada. “Eu sou inteligente, já você…”, disse. Depois retuitou post do bolsolavista Allan dos Santos em que ele acusa Carla de praticar “nepotismo cruzado” com o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia. Segundo post do site Terça Livre, comandado por Santos, Carla teria empregado Maurício Nabhan Garcia como secretário parlamentar em seu gabinete, em troca de um emprego para Bruno Zambelli Salgado no INCRA.

Em seu último comentário sobre a questão até o momento, Joice disse que seus seguidores a aconselharam a não responder mais a Carla. Antes de encerrar, porém, ainda deu uma cutucada na correligionária: “A moça traiu todos os que a ajudaram. Ela — que não trabalha– me critica por trabalhar no fim de semana pela Previdência. Fala contra corrupção e faz nepostismo. Atrapalha em tudo. O problema da serpente? Pura inveja. Está no olhar. Farsa.”

A pergunta q lhes faço é: porque @joicehasselmann finge não haver um elefante na sala? Porque não defende a Coaf com @SF_Moro?@jairbolsonaro disse hoje: "Quero contar com a sociedade para, juntos, revertermos essa situação". E aí? Quem vai enfrentar esse front de guerra? — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) May 18, 2019

Para quem está perguntando: "porque não pergunta no privado?"… Porque no privado já tentei…. Ela mesma pediu para votarmos a MP exatamente como veio da Comissão. Se estou tornando público, é para que vocês saibam. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) May 18, 2019

Inteligente = casamento com centrão??? Bom, não sou eu quem está em tour nacional de pré campanha 2022.@jairbolsonaro que abra o olho com você, @joicehasselmann — Carla Zambelli (@CarlaZambelli17) May 18, 2019

Você sabe o que é NEPOTISMO CRUZADO? Leia aqui:https://t.co/Uh67ljDQPp — Allan dos Santos (@allantercalivre) May 18, 2019