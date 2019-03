Guedes: ‘Liberais não são revolucionários, são evolucionistas’

O trecho que vazou para a imprensa dos comentários feitos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a respeito do escritor e pensador Olavo de Carvalho, reflete apenas em parte o que foi dito por ele no jantar oferecido ao presidente Jair Bolsonaro neste domingo, 17, em Washington, na casa do embaixador Sérgio Amaral.

“Perguntei porque o apoiador de primeira hora do Bolsonaro atirava no governo que ajudou a formar”, afirmou Guedes ao blog, via WhatsApp. “Eu disse que ele é o líder da revolução conservadora e liberais não são revolucionários. São evolucionistas.” E acrescentou: “Lembre-se de que há uma aliança de centro(liberal democratas) direita (conservadores)”.