Chamada de ‘Constituição do Pinochet’, atual Carta chilena garante democracia e liberdades

Diante da rejeição do texto da nova Carta Magna do Chile, em referendo realizado no domingo, 4, líderes e militantes de esquerda pelo mundo afora, especialmente na América Latina, apressaram-se em dizer que, com a decisão, os chilenos optaram por manter a “Constituição do Pinochet”. Mas, na verdade, não é bem assim.

Embora a atual Constituição do Chile tenha sido efetivamente adotada em 1980, durante o governo do general Augusto Pinochet, que comandou o país com mão de ferro entre 1973 e 1990, seu texto original passou por profundas transformações. As mudanças, realizadas por atacado em 1989 e em 2005, foram aprovadas por 2/3 ou 3/5 dos deputados e senadores que estavam no exercício de seus mandatos.

Nas duas ocasiões, os parlamentares limparam o que se considerava como “entulho autoritário” do texto original e consolidaram a democracia no Chile, embora a primeira modificação tenha se dado ainda durante o regime de Pinochet. Hoje, a Constituição em vigor no país apresenta todas as garantias que uma democracia digna do nome deve ter e garante as liberdades – de expressão, de imprensa, de associação e dos indivíduos.

Foi sob a atual Constituição, afinal, que o presidente Gabriel Boric, de esquerda, chegou ao poder. Foi sob sua égide, também, que a ex-presidente Michelle Bachelet, de centro-esquerda, conquistou dois mandatos, de 2006 a 2010 e de 2014 a 2018. Não há o que se contestar, portanto, neste quesito na atual Carta chilena.

Ilha de prosperidade.

Mesmo assim, alegando “vício de origem”, Boric e a esquerda, que sofreram uma derrota devastadora no referendo que acabou de ser realizado, querem porque querem adotar um novo texto constitucional em substituição ao atual. Para eles, não basta garantir a democracia e as liberdades, já previstas na Constituição.

O que eles querem, de fato, é alterar dispositivos que nada têm a ver com o autoritarismo do passado e que não justificam a classificação da atual Carta como “Constituição do Pinochet”. Como parece mais fácil ganhar a opinião pública nacional e internacional carimbando a Carta atual como um resquício da ditadura, eles não perdem a oportunidade de fazê-lo, apesar das modificações que sofreu desde então.

Na realidade, o que eles querem é mudar os dispositivos relacionados à liberdade econômica, preservados em boa medida pelos parlamentares nas reformas feitas anos atrás, que representam o que há de melhor no texto da atual Constituição e que permitiram ao Chile se tornar uma ilha de prosperidade na América Latina nas últimas décadas.

Querem também aumentar a participação do Estado na área social, incluindo na Constituição maior presença estatal na educação e na saúde, oferecidas principalmente pela iniciativa privada, de forma direta ou por meio de vouchers concedidos pelo governo, além de alterar o sistema de previdência por capitalização, que viabilizou investimentos de longo prazo no Chile que de outra forma jamais teriam ocorrido.

Neste capítulo, ao querer incorporar inúmeros direitos sociais sem a previsão de fontes de recursos para custeá-los, é como se a esquerda chilena quisesse seguir o exemplo da Constituição brasileira de 1988 – hoje defendida com unhas e dentes pelo PT, que rejeitou o texto constitucional na época.

Com o apoio entusiasmado de Boric, a esquerda mais radical queria também aproveitar a mudança constitucional rejeitada pela população para reinventar a República chilena, transformando o país num Estado plurinacional, adotando o pluralismo jurídico e acabando com o Senado.

Ainda que as propostas de mudança social e econômica defendidas pela esquerda sejam passíveis de contestação, elas podem ser aprovadas por meio do Congresso ordinário, desde que apoiadas pela maioria qualificada dos parlamentares, dentro das regras do jogo, como aconteceu em 1989 e em 2005. Se isso não aconteceu até hoje foi porque não houve um consenso político de que seria a melhor alternativa para o país.

Agora, o que não se pode fazer, de boa fé, é chamar a atual Carta Magna do Chile de “Constituição do Pinochet”, como se ela fosse um “entulho autoritário” que impedisse o Chile de se constituir, em sua plenitude, como uma nação democrática.