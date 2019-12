Atentado à produtora do Porta dos Fundos provoca ‘racha’ entre integralistas

A posição adotada pela Frente Integralista Brasileira (FIB), de repúdio ao atentado à produtora do canal Porta dos Fundos e de afastamento de filiados que manifestaram apoio ao ato, está provocando um racha na entidade.

Segundo apurou o blog, um grupo de integrantes da FIB tem reclamado desta postura, por mais surpreendente que isso possa parecer, e reagido com truculência às críticas feitas pela organização ao ataque.

Alguns dos dirigentes da FIB estariam até sendo alvo de ameaças de representantes da ala mais radical, da qual faz parte o presidente da entidade no Rio de Janeiro, Eduardo Falzi Richard Cerquise. Ele foi identificado pela Polícia Civil do Rio nesta terça-feira, 31, como um dos suspeitos pelo atentando e está foragido no momento.

De acordo com informações que circulam em grupos de whatsapp do qual Cerquise faz parte, relatadas por um de seus membros, ele foi militantes de organizações de esquerda radical e leu o manual da Al Quaeda sobre a Jihad (guerra santa).

Na visão de lideranças da FIB, o episódio está levando os radicais a “sair do armário”, permitindo a realização de um “expurgo” na organização.