Ana Paula Henkel

Vencemos todos, podem comemorar

Como todo torcedor dos New England Patriots, “Pats” para os íntimos, estou evidentemente eufórica com a vitória maiúscula e indiscutível do meu time no Super Bowl de ontem, um dos maiores eventos esportivos do planeta. Estou também feliz e orgulhosa com o reconhecimento, para alguns tardio, de que Thomas Edward Patrick Brady Jr., natural aqui