Você ainda quer comprar pela internet?

Aumentam a cada as reclamações contra lojas virtuais na coluna e blog Advogado de Defesa, do Jornal da Tarde. A falta de respeito e de consideração ao consumidor são gritantes e parecem ser deliberados.

São problemas de atrasos na entrega – quando a entrega é feita -, erros grosseiros nos pagamentos e atendimento péssimo.

Portanto, reforço aqui a orientação: evite comprar pela internet, especialmente em sites brasileiros, mesmos os vinculados a lojas grandes. Enquanto não houver profissionalismo e punição exemplar no setor, as lojas virtuais continuarão sem credibilidade. Leia os QUATRO casos absurdos registrados pelo JT:

“Comprei algumas panelas como presente de casamento no Shoptime, com prazo de entrega de três dias. Mas não foi o que aconteceu. Registrei uma reclamação pelo e-mail da empresa, em contato com a central de atendimento e em todos os canais disponíveis, mas nunca consegui ter uma resposta positiva. E agora?”

Samir Tarabori, São Paulo

HOPTIME: A demora no processo de entrega se deveu a imprevisto operacional já identificado.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: Os produtos foram entregues.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: O atraso dá ao cliente o direito de cancelar a compra e receber de volta o valor, com a devida atualização e sem prejuízo do direito de ser indenizado por perdas econômicas causadas pela demora na entrega do produto. E, quando o atraso gerar abalo emocional (caso de presente para aniversário, casamento ou Dia das Mães), também cabe dano moral. Enquanto isso, esperamos que as autoridades responsáveis deem um basta nisso.

“Comprei um roteador pelo site da Saraiva e, após dois dias, recebi uma mensagem dizendo que o produto estava esgotado e que, por este motivo, meu pedido estava cancelado. Entrei em contato com a loja e fui informado que eles estavam procurando o produto há mais de 15 dias junto ao fornecedor e que, por isso, não tinham como atender meu pedido.

O problema é que, quando fiz a compra, o produto estava disponível e eu perdi a promoção em outra loja, porque a Saraiva oferecia condições melhores. Não sei como posso resolver esse caso. Me sinto lesado e enganado pela Saraiva.”

Alexandre Antiqueda Paschoeto, São Paulo

RESPOSTA DA SARAIVA: Referente à queixa do senhor Alexandre Antiqueda Paschoeto, a Saraiva informa que o assunto foi resolvido. O setor de Controle de Qualidade contatou o cliente, informou que conseguiu uma unidade do item para atender ao pedido e passou a previsão de chegada. O cliente agradeceu e disse que aguardaria. Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O problema foi solucionado. A empresa encaminhou o produto.

“Minha esposa me comprou de Natal um aparelho de celular pelo site da Vruxx Loja Virtual. Porém, até o momento não recebi o produto. Quando entro em contato com eles, sou informado de que o problema está no correio postal.

A empresa até me passou um e-mail com um código para eu rastrear o deslocamento da encomenda, mas não recebi nada até o momento e o status do produto não muda no sistema. Entrei na internet e verifiquei que existem várias pessoas com o mesmo problema nessa empresa.

Enfim, o que posso fazer agora para receber de volta o dinheiro uma vez que já paguei até a primeira parcela? Quando ligo para a operadora do meu cartão, eles dizem que somente o vendedor pode cancelar. Acho que fui enganado!”

Roberto Bernardi, São Paulo

RESPOSTA DA VRUXX: A encomenda em questão já foi enviada e a entrega poderá ser acompanhada pelo código dos Correios dado ao leitor. O atraso aconteceu por parte dos serviço postal e já está quase tudo normalizado.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O problema não foi solucionado, pois o consumidor informou, por telefone, que não recebeu o produto até agora e não sabe mais o que fazer.

“Comprei um colchão e uma cama no site das Lojas Americanas, mas eles não cumpriram o prazo de entrega. Entrei em contato com o atendimento e fui informado que não tem o produto no estoque. Isso é um absurdo!”

Leonardo Alves Schaefer, São Paulo

RESPOSTA DAS LOJAS AMERICANAS.COM: A Americanas.com informa que o atraso na entrega foi motivado por um imprevisto operacional já solucionado e o pedido já foi entregue.

DA REDAÇÃO: O caso foi solucionado, mas o cliente disse que não comprará mais nessa loja.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA: Vender o produto que não tem em estoque, e continuar com a informação no site, configura publicidade enganosa, e deveria merecer a atenção do Procon. No caso de cancelamento do negócio, o valor deveria ser devolvido em dobro para o consumidor enganado.