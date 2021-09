Texto de Angela Crespo

Cobrança indevida ou não reconhecida pelo consumidor foram os assuntos mais reclamados das três primeiras colocadas deste Ranking do Advogado de Defesa. As mais reclamadas foram Telefônica (44 cartas), Vivo (39) e NET (21), respectivamente. No mês passado, a mais reclamada foi Vivo, com 49 correspondências, seguida pela Telefônica, com 38 e TIM, com 29. Neste, a TIM ficou na 4ª posição, com 19.