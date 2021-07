Telefônica lança banda larga popular

FILIPE SERRANO – O ESTADO DE S. PAULO



A Telefônica optou pela tecnologia sem fio para oferecer seus pacotes de internet de baixo custo, prometidos desde outubro.

O presidente da empresa no Brasil, Antonio Carlos Valente, e o secretário estadual da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, assinaram simbolicamente ontem o termo de adesão da Telefônica ao programa estadual Banda Larga Popular, que isenta de ICMS os pacotes de banda larga com mensalidade de até R$ 29,80 e velocidades entre 200 quilobits por segundo (Kbps) e 1 megabit por segundo (Mbps).

A banda larga popular da Telefônica usará a tecnologia chamada de WiMesh. Uma rede formada por diversas antenas de internet sem fio de alta potência instaladas em prédios será usada para cobrir os bairros da Grande São Paulo. Mas o serviço também estará disponível usando os cabos de televisão por assinatura.

Era esperado que os pacotes populares fossem vendidos pelo Speedy, mas a Telefônica vai comercializá-los pela Ajato, que é subsidiária da empresa. Antonio Valente disse que a estratégia buscou evitar gastos com infraestrutura.

“Com a tecnologia sem fio, não precisamos passar cabos pelas ruas porque as antenas se comunicam entre si. É um produto desenvolvido para não ter necessidade de conexão física. Assim, vamos poder cobrir conjuntos habitacionais, por exemplo”, disse. “Para colocar duas soluções (sem fio e por cabo), achamos que o Ajato seria a melhor solução.”

Em fevereiro

Os planos estarão à venda a partir de 24 de fevereiro em São Paulo e cidades do ABC paulista. Valente disse esperar que outras cidades do interior do Estado sejam incluídas no programa até o fim do ano. Ele estimou que o número de assinantes fique entre 60 mil e 100 mil ao fim de 2010.

Curiosamente o anúncio foi realizado ontem na Campus Party, evento patrocinado pela Telefônica que reúne jovens e entusiastas da tecnologia em torno de uma conexão ultraveloz de 10 gigabits por segundo.

Mas o pacote popular vai ficar bem abaixo dessa velocidade. A conexão dos assinantes não passará dos 256 Kbps, cerca de quatro vezes mais rápido que uma internet discada, e perto da velocidade mínima proposta no programa do governo estadual. A Net, que já comercializa, desde dezembro, os pacotes populares, oferece a mesma velocidade.

Indagado, o secretário da Fazenda disse que o governo não está frustrado com a oferta mínima das empresas. “São quatro vezes mais que uma internet discada”, enfatizou. “Acho uma velocidade boa para o público alvo.”

Costa também reafirmou a perspectiva do governo estadual com o programa Banda Larga Popular. “São 1,7 milhão de domicílios com internet discada. Outros 700 mil têm computadores sem internet, e a principal razão é o preço. Temos aí quase 2,5 milhões de casas em potencial.” A mensalidade da banda larga popular já inclui modem e instalação.