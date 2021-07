Propaganda foi veiculada, mas Telefônica alega que não existiu

Algumas empresas evitam responder diretamente às cartas de leitores enviadas ao JT e ao blog Advogado de Defesa. Outras mandam respostas que simplesmente não fazem sentido.

A Telefônica, por exemplo, não tem prestado um serviço de qualidade em vários produtos, como na questão das panes do Speedy. Entretanto, tem um esquema eficiente de atendimento aos leitores que reclamam por meio da imprensa.

Só que na resposta ao leitor Evandro Carlos Maccagnani, de São Paulo, com certeza houve uma falha que não se pode admitir, até porque a assesosria da empresa é prestativa e eficiente:

“Vi uma promoção da Telefônica anunciada em uma revista de grande circulação, segundo a qual eu poderia adquirir um plano por R$ 49,90 ao mês. Fiquei interessado e entrei em contato com a operadora para contratar o serviço.

No entanto, a atendente informou que o plano do qual eu estava falando não existia, o que achei um absurdo. No dia seguinte, liguei para o ombudsman da empresa e expus o ocorrido.

Meu caso foi analisado e, após alguns dias, recebi um contato da Telefônica, no qual recebi a mesma informação fornecida anteriormente pela primeira atendente com quem falei: o pacote solicitado não existia.

Fui informado ainda que aquele tipo de promoção fugia das políticas da empresa. Liguei novamente para a operadora e falei com alguns atendentes que se comprometeram a retornar minha ligação, o que não aconteceu.

Fiz contato com a Anatel, mas a Agência informou que não poderia interferir na questão da propaganda, mas sim no fato de a empresa não ter me contatado no prazo estipulado.

A atendente da Anatel afirmou ainda, que a Telefônica deveria me contactar em cinco dias úteis para os devidos esclarecimentos, o que, até o momento, não ocorreu.”

RESPOSTA DA TELEFÔNICA: Informamos que a linha mencionada pertence à outra operadora. Para outros esclarecimentos, os clientes devem entrar em contato com a Central de Atendimento.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O consumidor informou que a existência da propaganda continua a ser negada pela operadora. E o leitor tem razão, a propaganda é da Telefônica e foi veiculada na edição 2097 de Veja São Paulo, páginas 40 e 41.