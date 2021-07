Panes na Telefônica: pedidos de desculpas não bastam

JOSUÉ RIOS – COLUNISTA DO JORNAL DA TARDE

Recentemente o presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, pediu desculpas aos consumidores por mais uma pane no Speedy, conforme noticiaram o O Estado de S. Paulo e o JT em suas edições de edição de 23 de maio. Fora os danos aos usuários do serviço, que devem ser devidamente reparados, a atitude do mais alto dirigente da empresa foi uma novidade nas relações de consumo.

Afinal, normalmente, para empresas grandes como a Telefônica, parece que não ligar para os consumidores no Brasil é apenas um ato de rotina, relegado aos serviços de atendimento a reclamações, quando não à pura tapeação de SACs e call centers das próprias empresas. Mas sabemos que a lesão em massa aos consumidores tem uma dimensão pública e ética que vai além dos aspectos puramente reparatórios.

Talvez nossa vida atualmente esteja muito mais dependente da atuação (negocial e ética) das poucas e enormes concessionárias e corporações privadas do que da atividade direta dos governos e governantes.

E, daí, a má qualidade de produtos e serviços que as grandes empresas produzem acarreta sempre a lesão (ao bolso, à tranquilidade e à dignidade) de milhares ou milhões de consumidores.

É necessário, pois, que entidades sérias e críticos, mais do que indenizações, cobrem ética e decência das empresas. Ficará complicado se o caso da Telefônica – o mea-culpa inaugurado por seu presidente – virar rotina e desmoralização.

É que parecem não ter fim as “panes” nos serviços da empresa. Primeiro, após anos de caos em matéria de lesões individuais aos assinantes de telefones fixos, teve início uma série de danos coletivos aos usuários do Speedy – e agora da telefonia convencional.

Depois, foi o “apagão” no serviço de banda larga em julho de 2008, que deixou na mão a maioria dos usuários da internet rápida. Em seguida, em abril de 2009, durante cerca de seis dias, os usuários do Speedy voltaram a sofrer interrupção no serviço.

E no mês seguinte, no dia 18 de maio, novos problemas voltaram a atormentar os assinantes da banda larga, fato que, finalmente, motivou o pedido de desculpas do dirigente da Telefônica.

Só que, mal o alto executivo acabava de se redimir, nova pane, no início desta semana, agora na telefonia fixa, parecia deletar as boas intenções do dirigente, trazendo, mais uma vez a sensação de insegurança com os serviços da empresa – e de imediato a reivindicação dos consumidores de devida reparação de danos.

Até mesmo porque, sobre o fato, é bom lembrar que o Código de Defesa do Consumidor(CDC)determina que as concessionárias devem prestar os serviços essenciais de forma contínua, não podendo haver tolerância com nenhuma forma de interrupção. Sendo indiscutível o direito dos consumidores à reparações.

E tal ressarcimento não se restringe só às horas de interrupção ou instabilidade do serviço, mas alcança também perdas econômicas que possam ser comprovadas, em razão da falha da empresa.

E, se em casos específicos a falta do serviço causou grande aflição (caso de doença, perda de prazo fatal, etc), a vítima do apagão (do último e de todos)também deve ser indenizada por dano moral.

E anote: mesmo quando não for o caso de indenização por perda econômica ou moral, o CDC obriga a empresa a conceder um desconto no valor do serviço, que deve ser proporcional à deficiência deste.

Só que não se deve utilizar, literalmente, apenas as horas de ausência do serviço como critério para computar o desconto proporcional a que se refere a lei, pois, em muitos casos, a empresa poderia chegar à conclusão de que a lesão ao consumidor compensa. Por exemplo, na pane desta semana, anda-se falando em compensação de cerca de R$ 1 para cada assinante! Humilhante!