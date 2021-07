Apesar da proibição, Speedy ainda era vendido ontem

LUCIELE VELLUTO – JORNAL DA TARDE

Mesmo com a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) proibindo a Telefônica de vender novas assinaturas do Speedy – o serviço de internet banda larga da empresa –, a companhia continuava a comercializar o produto por telefone e pela internet.

A decisão da agência foi tomada após registro de sucessivos problemas de conexão dos usuários da empresa à internet e foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União.

Pela medida da Anatel, para cada assinatura de Speedy vendida nos próximos 30 dias, prazo em que a Telefônica deve apresentar um plano de melhoria do serviço, haverá multa de R$ 1 mil.

A reportagem do JT constatou que às 9h da manhã o site continuava oferecendo o produto, assim como foi verificado às 12h30, 14h50 e 15h por meio de ligações à empresa.

Por telefone, quando questionados se havia algum tipo de impedimento para a aquisição do serviço segundo a decisão da Anatel, os atendentes diziam que o caso estava em análise pela companhia.

Ontem, o presidente da Telefônica, Antônio Carlos Valente, se encontrou, em Brasília, com o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg, e com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, para tentar reverter a situação.

Além da suspensão das vendas do Speedy, a agência reguladora exigiu da empresa um plano que garanta o serviço de seus assinantes e um cronograma para a aplicação dele. Caso esse documento não seja entregue em 30 dias, haverá multa de R$ 15 milhões.

O valor também pode ser cobrado se a Telefônica não informar a seus assinantes as causas do problema de conexão num prazo de cinco dias úteis ou não explicar aos interessados em adquirir o serviço que há a suspensão da venda por determinação da Anatel.

A Telefônica informa que soube da decisão da Anatel ontem por meio do Diário Oficial, mas que só às 18h recebeu a notificação.

A empresa também afirma que “está tomando as medidas necessárias para suspender temporariamente a comercialização do serviço ( Speedy) a partir das 0h de terça-feira ( hoje)”, mas que a medida da agência não deve afetar a conexão para os usuários atuais.

Valente informou que apresentaria à Anatel dois recursos administrativos para tentar suspender a proibição. “Vamos utilizar todos os meios que estiverem ao alcance da empresa”, disse, sem descartar recorrer à Justiça.

Em apoio a decisão da Anatel, o Procon-SP vai colocar à disposição em seu site (www.procon.sp.gov.br) um espaço para reclamação de usuários e interessados em adquirir o Speedy.

As mensagens serão encaminhadas para a agência. No entanto, segundo o órgão de defesa do consumidor, a medida tomada pela Anatel resolve apenas parte dos problemas dos usuários do Speedy. “O serviço de banda larga é o principal problema da Telefônica hoje.

O maior volume de reclamações, entretanto, não está na falta do serviço, mas problemas com a comercialização. Muitos consumidores reclamam de adquirir um serviço e receber outro. Isso também precisa ser enfrentado pela agência”, explica o diretor executivo do Procon-SP, Roberto Pfeiffer.

Leandro Alves é um dos assinantes da Telefônica que relatam ter problemas com a empresa. O técnico em informática conta que há dois meses enfrenta falhas de conexão e o não cumprimento do serviço adquirido. “Mas não consigo cancelar o Speedy porque há uma multa de quase R$ 300 se eu romper o contrato.”

O Procon-SP informa que em caso de problemas da Telefônica em colocar à disposição o serviço prometido, o usuário fica isento da multa.