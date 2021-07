Lei do call center: 9 empresas multadas

O Procon–SP puniu por incômodo a clientes que se cadastraram para não receber ligações

LIGIA TUON – JORNAL DA TARDE

O Procon–SP autuou ontem nove empresas por desrespeito ao Cadastro para o Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing. Foram multadas o Bradesco, Citibank, Santander, Beach Park, Filtros Europa, NET, Oficial Listas Telefônicas, Ossel e Telefônica.

Dos 300 mil consumidores que se cadastraram no site do órgão para não receber ligações com ofertas e serviços, 2.069 registraram reclamações.

Segundo Roberto Pfeiffer, diretor–executivo da fundação Procon–SP, esse número é relativamente baixo. “Isso mostra que as empresas se adaptaram a lei. Mesmo assim, esperamos que, na próxima fiscalização, o número seja ainda menor”, afirma.

As empresas autuadas terão 30 dias para responder ao órgão porque descumpriram a lei e que medidas irão tomar a partir de agora.

“Esperamos que as companhias tomem medidas suficientes para solucionar a questão. E não adianta dizer que o caso é complexo, pois são empresas grandes. Não dá para acreditar que não tenham bons setores de informática com capacidade de regularizar a situação”, acrescenta Pfeiffer.

Depois de analisar as defesas das empresas, se o Procon entender que elas não têm razão, terão de pagar uma multa de até R$ 3,2 milhões, conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Medida pode ser insuficiente

Essa punição, no entanto, não é suficiente para disciplinar as empresas, na opinião de Josué Rios, advogado especializado em defesa do consumidor e consultor do Jt. “O Procon deveria aplicar, além da multa, outras medidas que estão previstas no artigo 54 do CDC, como suspensão temporária das atividades. Ao não fazer isso, parece que a intenção do órgão é arrecadar com multas e não fazer as empresas pararem de incomodar o consumidor”.

Para Rios, “mesmo se tratando de uma lei simples de se cumprir, a afronta das empresas deve-se a certeza da impunidade por parte dos órgãos de defesa do consumidor”.

O Bradesco informou que a empresa está cumprindo a legislação referente ao assunto. A NET informa que investiu em sistemas e processos para atender as determinações da Lei 13.226/08, que criou o Cadastro para o Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing.

As ligações realizadas pelo call center da NET, segundo a empresa, passam por um filtro e os nomes de clientes que solicitaram inclusão no cadastro de bloqueios são excluídos automaticamente. A nota diz ainda que a “NET respeita a legislação vigente e vai apurar os casos registrados pelo Procon.

O Grupo Santander apenas informou que que apoia a lei. O Citibank, Beach Park, Ossel, Santander e Filtros Europa não haviam sido notificados formalmente sobre a autuação até as 20h30 de ontem e preferiram não se manifestar. A Oficial Listas Telefônicas e a Telefônica não responderam à reportagem do JT.

Para participar do Cadastro para o Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing, os consumidores devem se inscrever pelo site do Procon–SP (www.procon.sp.gov.br)

e clicar no link ‘bloqueio telemarketing’, que fica do lado direito inferior da página.