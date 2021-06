Serviço falhou? Peça um desconto!

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

No início do ano, as constantes tempestades de verão costumam causar interrupções no fornecimento de vários serviços ao consumidor (queda no sinal da TV por assinatura e da internet, telefone mudo, falta de luz e até de água). Mas o consumidor não deve aceitar essas falhas passivamente.

O casal de jornaleiros Pedro Elias, 54 anos, e Maria Naide do Nascimento, 55, estão sem telefone há exatos 30 dias. “Faz um mês ( desde uma forte chuva no dia 17 de janeiro) que a linha não dá sinal algum, e tenho mais de 12 protocolos de reclamações. Todas as vezes que reclamei, prometiam enviar alguém nos três dias seguintes, mas ninguém veio aqui”, conta Maria.

De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), se a empresa se recusar (ou demorar) para restabelecer o fornecimento do serviço, a melhor opção é acionar a Justiça para exigir o cumprimento forçado da obrigação. O consumidor pode recorrer ao Procon ou até ao à Justiça”, conta Fátima Lemos, assistente de direção do Procon-SP.

Depois de restabelecido o fornecimento, o consumidor pode até exigir um abatimento proporcional no preço, como forma de compensar a defasagem quanto à má qualidade. Existem até regras específicas par cada setor.

“Nos setores de telefonia e TV por assinatura, o abatimento pode ser solicitado quando a interrupção passa de 30 minutos. Na banda larga o tempo é contado a partir de quatro horas”, diz Fátima.

É importante destacar que, caso a conta mensal da assinatura já tenha sido paga, a empresa deve compensá-lo financeiramente pelo fato de não ter desfrutado integralmente pelo serviço que pagou. Isso pode ser feito devolvendo a parte em dinheiro ou dando um desconto na fatura do mês seguinte.

No caso da energia elétrica, a possibilidade de desconto segue a uma fórmula mais complexa que envolve o número de casos em uma região. “Nesse caso, o consumidor pode até pedir indenização por eventuais danos materiais que um blecaute tenha causado, como problemas aos eletrodomésticos”, lembra Fátima.

Já no caso de desabastecimento água por um período, não existe previsão de abatimento proporcional já que o consumidor só paga pela água que consome. “De qualquer jeito, sempre é possível acionar a Justiça para pedir indenização por danos materiais e morais pelo transtorno de ficar sem um bem básico por tanto tempo. Mas a Justiça avaliará isso caso a caso”, adverte Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Pro teste.

Exigindo os direitos

Mas não basta conhecer os direitos. O consumidor vítima de interrupção de serviços também precisa se resguardar para não sofrer prejuízos.

“É essencial ser o mais preciso possível na reclamação. Para isso, o consumidor deve marcar o tempo exato que ficou sem o serviço e reclamar primeiro na empresa”, diz Tatiana. Além disso, anote as datas e todos os protocolos de reclamação (se necessário for, guarde até o nome do atendente). “Em último caso, se a empresa não resolver o problema amigavelmente, a melhor saída é recorrer aos órgãos de defesa de consumidor e Justiça ( via Juizado Especial Cível)”, completa Tatiana.

Em relação ao problema da Maria e do Pedro, a Telefônica informa que já se encontra normalizado o funcionamento da linha. Além disso, providenciou o crédito do período em que o serviço apresentou problemas.

A empresa ressalta que – de acordo com a regulamentação vigente – quando ocorre interrupção, concede crédito proporcional ao período em que o serviço não esteve disponível.