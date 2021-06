Empresas dizem que atrasos não são recorrentes

CAROLINA DALL’OLIO – JORNAL DA TARDE

A isenção do IPI ajudou o Grupo Pão de Açúcar a registrar alta de 35% nas vendas de eletrodomésticos em janeiro, nas lojas Ponto Frio e Extra (onde a universitária Luciana Endo comprou o fogão para a mãe).

A empresa afirma, entretanto, que “toda venda é feita mediante disponibilidade de estoque e que o procedimento [ o caso de Luciana] está totalmente em desacordo com as normas da companhia”. O Grupo informa ainda que, na falta do produto, é norma da rede é “trocar por similar ou devolver o dinheiro”.

Na Casas Bahia, o aumento das vendas de itens da linha branca foi de 36%. Hoje, a empresa faz 30 mil entregas por dia apenas em São Paulo.

Em nota, a rede informa que “o sortimento de produtos da Super Casas Bahia, por serem especiais, não tem grande estoque. Ou seja, a rede opera com o estoque da indústria, que é uma operação diferente do dia a dia das lojas”.

E continua: “nesses casos, é informado ao consumidor a necessidade de um prazo mais longo para entrega que pode chegar até 30 dias”.

Sobre o fato de a compra da publicitária Roberta Franco ter sido feita há 57 dias e não ter sido entregue até ontem, a Casas Bahia se limitou a dizer que “não há também, nos registros da empresa, produtos comercializados na Super e ainda não entregues”.

TIRE SUAS DÚVIDAS

O que eu posso fazer para evitar que a empresa atrase a entrega?

Na hora da compra, o consumidor deve pedir que a empresa coloque na nota fiscal a data e o período em que a mercadoria será entregue.

Mas e se a empresa se recusar e eu sair da loja sem o comprovante?

Não é porque a empresa não documentou a promessa que ela poderá descumpri-la. E se ocorrer atraso, o consumidor pode reclamar mesmo sem ter o documento em mãos – o ônus da prova, neste caso, cabe à empresa. Além disso, a recusa da empresa em fornecer uma nota fiscal com a data e o período em que pretende entregar a mercadoria já é razão suficiente para que você denuncie a loja por descumprimento da lei da entrega.

Se a entrega atrasar, quais são os meus direitos?

O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação pela loja, pode aceitar um outro produto ou prestação de serviço equivalente ou pode rescindir o contrato “com direito à restituição de quantia e eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.

Mas como eu posso exigir que meus direitos sejam respeitados, na prática?

Se as reclamações feitas à loja não derem resultado, você pode procurar o Procon (www.procon. sp.gov.br) e também enviar um e-mail ao Jornal da Tarde (advogado.jt@grupoestado .com.br). Também é possível entrar na Justiça para processar a empresa.