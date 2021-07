Dificuldade para agendar exames na Amil

A cada ano as queixas contra os planos de saúde pioram, e muito. Veja o caso do leitor do JT

Francisco de Assis Carneiro Barbosa, de São Paulo:

“Sou cliente antigo da Amil e quito pontualmente o meu convênio. Mas, desde dezembro do ano passado, estou tentando agendar dois exames e não consigo. Estes exames foram solicitados por um médico do Grupo Amil. Liguei varias vezes para central de atendimento e eles me indicam outros possíveis credenciados, porém estes sempre me informam que não realizam esses procedimentos. No final do ano, enviei um e-mail à Amil e recebi mensagem automática de que a solicitação seria respondida assim que a questão fosse solucionada. Mas até agora nada. Que absurdo. Voltei a contatar a central de atendimento e solicitaram que eu aguardasse mais cinco dias úteis, pois ainda não haviam locais credenciados para me atender. Até quando vou ficar esperando?

RESPOSTA DA AMIL: A Amil Assistência Médica Internacional informa que, em contato com o beneficiário, esclareceu suas dúvidas e tomou as providências necessárias. Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos futuros.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O problema foi resolvido. O cliente marcou os exames e já conseguiu realizá-los.

ADVOGADO DE DEFESA: O cidadão adquire um plano de saúde justamente para na hora em que fica doente não ter de recorrer à péssima saúde publica. E os comerciantes de planos de saúde usam, exatamente, o discurso do pavor ao hospital público, para venderem o produto.

Logo, o plano de saúde não deve rasgar a lei e pisotear no consumidor colocando em risco a sua saúde e a sua vida, como narra o sr. Francisco de Assis Carneiro Barbosa. E é seriamente preocupante saber que, mesmo empresas como a Amil cometam tal atitude.

Enquanto autoridades como Procon, ANS e Ministério Público permitirem que este tipo de coisa aconteça, resta à vítima de tal indignidade, além de denunciá-la, recorrer à Justiça e exigir reparação por dano moral, por sofrer atentado à condição mais vulnerável do ser humano que se encontra enfermo e necessita do atendimento à saúde.