Chegou o disque denúncia da gorjeta

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

O consumidor que desconfiar de que “caixinha” que deixou para o garçom está sendo desviada pelo restaurante agora tem a quem recorrer. Acaba de ser lançado o Disk Gorjeta Denúncia, ferramenta que poderá receber denúncias identificadas ou anônimas de qualquer pessoa (seja cliente ou funcionário do estabelecimento).

Os casos serão analisados e os acusados serão convidados a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Gorjetas, que pode começar nas próxima semanas na Assembleia e Legislativa.

Atualmente, o Sindicato dos Trabalhadores em Gastronomia e Hospedagem de São Paulo e Região (Sinthoresp) possui cerca de 7 mil processos contra estabelecimentos que não repassam as gorjetas.

“É necessário ter essa questão totalmente resolvida antes da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, pois milhões de dólares entrarão no país, consequentemente nos hotéis, bares e restaurantes”, explica a Deputada Estadual Maria Lúcia Amary, que solicitou a CPI.

Ela recomenda que os clientes sempre questionem se os 10% são direcionados aos funcionários, antes de pagar pelo serviço. “Como a taxa se serviço é opcional, o consumidor também leva prejuízo se o dinheiro não vai para o atendente. Na prática, paga mais caro pelo que consumiu”, diz.

Mas ainda há outra maneira de saber se a “caixinha” está sendo desviada, já que muitos funcionários temem perder o emprego por falar a verdade. “Na nota fiscal, o valor deve estar discriminado como taxa de serviço. Se tiver de qualquer outra forma (alguns colocam até como troco), o consumidor deve denunciar para o disque denúncia”, diz Andrea Heczl, advogada do Sinthoresp.

A Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo (Abresi) considera iniciativa do disque denúncia válida. “Porém, as irregularidades ocorrem com a minoria de empresas e condenamos quem age desta forma”, diz Edson Pinto, diretor de relações governamentais e institucionais da entidade empresarial.