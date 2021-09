Cadastro positivo passa em comissão do Senado

DA AGÊNCIA ESTADO

O conceito de cadastro positivo avança no Legislativo. A[/SETINHA_VERM] Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou ontem projeto de lei que regulamenta a existência d e bancos de dados de proteção ao crédito para a formação de um c adastro de bons pagadores .

O objetivo é permitir que os bancos te nham acesso à informação sobre os clientes que pagam em dia . O projeto ainda precisa passar pela s comiss ões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde terá votação conclusiva.

O cadastro positivo é considerado instrumento fundamental para reduzir o spread bancário – diferença entre os juros que os bancos pagam ao mercado e a taxa que cobram de seus clientes.