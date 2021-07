Aumentam as queixas contra os bancos

SAULO LUZ – JORNAL DA TARDE

Um número maior de queixas contras os serviços e atendimento bancários nos primeiros quatro meses de 2009. É o que revela o Ranking de Reclamações do Banco Central (BC), que registrou um crescimento de 30,63% no número de questionamentos nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre janeiro e abril deste ano, o Banco Central recebeu 9.445 reclamações procedentes referentes a bancos com mais de 1 milhão de clientes. Em 2008, eram 7.230 reclamações no primeiro quadrimestre.

No acumulado, o aumento de queixas foi de 149,27% com relação a 2007 (também entre janeiro e abril) e de 178,77% desde 2006, confirmando que os bancos são cada vez mais questionados pelos clientes.

No último mês de abril, o conglomerado HSBC foi o que recebeu o maior número reclamações, proporcionalmente à quantidade de clientes (76 queixas para 2.775.890 clientes).

A segunda colocação foi ocupada pelo Itaú (410 por 19.023.477), seguido pelo Santander, com 340 questionamentos por 19.259.439 clientes. O Bradesco, que tem 23.910.900 clientes, registrou 358 queixas e ficou na quarta colocação. Em quinto ficou o Banco do Brasil ( 347 por 32.167.876 clientes).

O principal motivo de reclamação em abril (para todos bancos) foi sobre dificuldades para liquidação e quitação antecipada de financiamentos e crédito. Foi o que aconteceu com a assistente social Denise Cordeiro, 39 anos.

Como as prestações do imóvel adquirido estavam muito altas, ela decidiu liquidar parte da dívida para amenizar o valor das parcelas restantes. Mas o procedimento não foi tão simples quanto ela esperava.

“Aprovaram a liquidação parcial e eu fiz o pagamento. Acontece que depois que eles já tinham recebido os 19 mil é que me disseram que eu deveria ter pagado duas parcelas em atraso antes de quitar o restante e por isso, o valor da parcela não seria amortizado”, reclama ela, que alega não ter sido avisada sobre isso quando solicitou a quitação.

As outras principais reclamações do ranking do BC foram sobre atendimento, fornecimento de informações e documentos, além de não cumprimento de prazos estabelecidos.

Procurado pelo JT, o Banco Central informou em nota que solicitou esclarecimentos às instituições reclamadas e as respectivas respostas foram analisadas.

O BC diz ainda que adotou as “ações necessárias junto às instituições para o acompanhamento, revisão e correção dos seus procedimentos ou, quando comprovado descumprimento de normas, aplicação de medidas administrativas punitivas”.

Sobre o ranking do Banco Central, o Bradesco informa que a presença do banco no ranking reflete a inclusão dos registros referentes ao Banco BMC e vem adotando providências para normalização.

O HSBC e o Itaú Unibanco consideram o ranking um importante indicador para aprimorar a qualidade dos serviços prestados. O grupo Santander Brasil explica que o aumento no número de suas reclamações em 2009 se deve à inclusão das reclamações do Banco Real e está empenhado melhorar a situação.