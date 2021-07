ANS cria nova forma de reembolso para plano de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) lançou ontem um sistema de ressarcimento eletrônico para cobrar das operadoras o valor de internações e procedimentos de alta complexidade realizados pel a rede pública em usuários de planos.

A medida visa a tornar mais ágil a cobrança, mas há um questionamento na Justiça sobre se é legal ou não a obrigatoriedade do ressarcimento, instituído pela Lei dos Planos de Saúde (nº 9.656/98). A medida não terá impacto direto na vida dos 40 milhões de clientes dos convênios.

A ANS estima arrecadar até R$ 140 milhões por ano com o novo modelo .>Mas auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que a ANS deixou de cobrar dos planos R$ 3,8 bilhões entre 2001 e 2008.

A criação do novo sistema foi feita por instrução normativa assinada ontem e que deverá ser publicada n o s próxim os dias no Diário Oficial da União .

Até agora, p ara calcular o valor devido, a ANS era obrigada a cruzar o nome dos pacientes internados pelo S istema Único de Saúde (S US ) com a a base de dados de usuários d e planos . Com o novo sistema, as operadoras v ão declarar quanto devem ao SUS, emitir guia de recolhimento e fazer o pagamen to .