Aluno acidentado: escola é responsável

LIGIA TUON – JORNAL DA TARDE

Segurança é um item fundamental na hora de escolher a escolha do filho, mas na maioria dos casos esse item não ganha a importância devida dos pais. Foi o que descobriu a contadora Edith Ribeiro.

“Nunca imaginei que o colégio onde minha filha estudava fizesse tão pouco caso da sua segurança”, disse, surpresa pelo fato de a instituição, que atende a alunos de classe média alta em Cotia, na Grande São Paulo, não ter encaminhado a garota a um hospital, mesmo com uma fratura exposta na mão após um acidente.

De acordo com Josué Rios, advogado especializado em defesa do consumidor e consultor do JT, é importante que as escolas correspondam às expectativas que os pais têm em relação ao tratamento que seus filhos recebem quando estão estudando. “Tão importante quanto a qualidade da instituição é a segurança que oferecem às crianças. Talvez as escolas não estejam atentas pra essa obrigação maior, que às vezes não está expressa no contrato.”

Como ocorre em toda relação de consumo, o fornecedor deve se responsabilizar por qualquer dano que o cliente sofra enquanto estiver dentro do estabelecimento.

“Como a escola é uma prestadora de serviços, caracteriza-se assim uma relação de consumo entre ela e o aluno. E, por isso, é responsável pelo que acontece em seus arredores”, afirma Leonardo Bessa, presidente da Brasilcon, ONG voltada à pesquisas na área de defesa do consumidor.

Além disso, há uma expectativa de segurança por parte dos pais. Por isso a responsabilidade da escola é ainda maior. “É como quando um consumidor deixa seu carro em um estacionamento. Parte-se do pressuposto que ele vai estar seguro. Por isso, se algo de ruim acontecer, a culpa é do estabelecimento”, acrescenta Bessa.

Edith Ribeiro conta ainda que, quando fez a matrícula de sua filha na escola, assinou um documento no qual constavam duas opções de hospitais para onde a criança poderia ser levada em caso de acidente. “Além de isso não ter sido respeitado, fiquei sabendo de tudo porque uma perueira me contou. A escola não me ligou para me avisar.”

Para Bessa, se os pais fizerem um contrato com a instituição, tudo o que estiver registrado deve ser seguido à risca. “A questão de haver um contrato é mais um agravante e demonstra que realmente havia uma a expectativa de segurança por parte dos pais. Não há dúvidas de que a escola tem de indenizar alunos por todos os danos materiais e morais que sofreu.”