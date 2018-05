Revelações dos 'Panama Papers' ameaçam governos na Europa e Ásia

GENEBRA – O vazamento de milhões de documentos sobre como bilionários e políticos esconderam suas fortunas durante anos gera repercussões globais, com protestos, pedidos de impeachment e governos abalados.

O Estado, ao lado de 107 jornais e empresas de mídia no mundo, iniciou a publicação neste domingo de uma vasta rede de informações sobre o escritório Mossack Fonseca, responsável pela abertura de empresas offshores no Panamá e em diversos locais do mundo.

Na Islândia, o primeiro-ministro Sigmundur David Gunnlaugsson poderá enfrentar um voto de não-confiança por parte do Parlamento. Nesta segunda, os deputados se reuniram em caráter de emergência diante do envolvimento do chefe-de-governo com uma das empresas offshores criadas pela Mossack Fonseca.

Para o político, porém, o dinheiro que sua família acumulou era anterior à sua entrada na carreira pública. Ele é um dos doze chefes-de-governo com nomes revelados pelos documentos.

Ao Parlamento, ele ainda declarou que não deixará o poder. “Não vou renunciar por conta desse assunto”, disse, desafiando os deputados. Ao deixar o prédio, porém, um protesto já tomava conta da principal praça de Reykjavik. Manifestantes levaram tambores e bananas, numa referência ao político que teria transformado o país escandinavo em uma "república bananeira". Uma petição assinada por mais de 10% da pequena população local também pedia sua renúncia e ganhava força a ideia de que o Partido Pirata pudesse vencer novas eleições.

Antes mesmo do escândalo eclodir, o partido já estava na liderança das pesquisas no país dos Vikings. "Nosso primeiro-ministro é um mentiroso", declarou Birgitta Jonsdottir, a líder do grupo.

Diversos nomes da oposição também se somaram aos manifestantes, pedindo sua saída. Segundo as revelações, ele vendeu a metade de sua empresa para sua esposa por US$ 1,00, um dia antes de entrar em vigor novas leis exigindo maior transparência. A ex-primeira-ministra, Johanna Sigurdardottir, foi outra que exigiu sua queda. "Ele precisa renunciar imediatamente".

Outra saia justa vive o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Deputados da oposição pediram que o Parlamento local investigue o chefe-de-estado diante da revelação de que ele mudou o endereço fiscal de suas empresas para as Ilhas Virgens Birtânicas, em agosto de 2014 e enquanto a luta no Leste do país eclodia. "É o máximo do cinismo abrir uma empresa offshore enquanto centenas de nossos soldados estavam morrendo", disse o líder populista, Oleh Lyashko. Segundo ele, a investigação deveria levar ao impeachment de Poroshenko. Para o Ministério Público local, porém, não havia sinal de crime.

"Eu sou a primeira pessoa no governo da Ucrânia a tomar a declaração de impostos de forma séria", disse Poroshenko. Ele ainda alegou que, desde que assumiu a presidência, a condução de suas empresas foi repassado para consultorias.

Na China, sites com informações apontando para a revelação de que parentes do presidente Xi Jinping teriam empresas offshore foram censuradas, assim como qualquer comentário nas redes sociais.

Pai. No Reino Unido, o primeiro-ministro David Cameron anunciou que quer convocar uma reunião de cúpula em maio para debater como acabar com os paraísos fiscais. Mas sua proposta foi abafada diante das revelações de que seu pai, Ian, usou empresas offshore para evitar pagar impostos no Reino Unido.

O governo se recusou a dizer se a família Cameron ainda tem recursos no fundo registrado no Panamá. “Isso é um assunto privado. Vamos nos concentrar sobre o que o governo tem feito”, disse a assessoria de imprensa do governo. Para Londres, uma proposta está sendo feita para que as “pessoas mais ricas do país paguem impostos de forma adequada”.

Além do pai de Cameron, seu partido também registrou nomes nas revelações sobre o Panamá. Para um dos líderes da oposição, John McDonnell, o primeiro-ministro “prometeu e fracassou na tentativa de acabar com o sigilo fiscal”.

Silêncio. Já o Kremlin optou por um silêncio em relação às supostas contas mantidas por aliados de Vladimir Putin, em um total de US$ 2 bilhões. O porta-voz do presidente, Dmitry Peskov, já havia alertado no fim de semana que o chefe de estado seria alvo de uma “campanha de mentiras orquestrada pela inteligência Ocidental com o objetivo de minar a Rússia”. Nos jornais oficiais russos, nenhuma linha foi publicada nesta manhã sobre o assunto.

Para Peskov, as matérias seriam uma tentativa de enfraquecer Putin antes das eleições parlamentárias. “Acharam pouca coisa nova e nada de concreto”, disse. “O nível de putinofobia chegou a níveis que é impossível falar bem da Rússia”, acusou.

Quem também rejeita qualquer crime é o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif. Os documentos mostram como seus familiares – inclusive sua filha Mariam e seu filho Hussein – mantém empresas offshore. "Uma pessoa tem o direito de fazer o que quiser com seus ativos", disse o ministro de Informação do Paquistão, Pervez Rasheed. "Eles podem jogar no mar, vender ou criar um trust. Não existe crime", garantiu Rasheed.

Na Fifa, a entidade garantiu que vai abrir investigações contra um dos membros de seu Comitê de Etica, Juan Pedro Damiani, mantinha negócios em centros offshore com dirigentes esportivos que deveria investigar.

No Panamá, porém, o governo garantiu que adota uma política de “tolerância zero” em relação às práticas reveladas. “O governo do Panamá reafirma seu compromisso com as reformas para fortalecer a transparência de seus serviços legais”, disse, em um comunicado.

O governo também insiste que tem adotado regras de transparência e que isso permitiu que o país fosse excluído da lista negra de paraísos fiscais, mantidos pela OCDE. “O governo do Panamá irá cooperar vigorosamente com qualquer pedido de assistência que seja necessário em caso de um processo judicial”, prometeu.

Ramon Fonseca, um dos diretores da Mossack Fonseca, garantiu que sua companhia agia dentro da lei. Fonseca, até março, mantinha um cargo elevado dentro do governo do Panamá.