Moscou diz que Putin é 'principal alvo' dos 'Panama Papers' e alega inocência de líder russo

Moscou - O porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o líder é o "principal alvo" da investigação da imprensa internacional sobre contas offshore. Segundo o governo de Moscou, porém, Putin não está implicado em qualquer irregularidade.

Documentos publicados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na série chamada "The Panama Papers", implicam amigos de Putin no esquema para evasão de divisas em negócios offshore. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, porém, disse que "é óbvio que o principal alvo desse tipo de ataques é nosso presidente". Segundo o funcionário do Kremlin, a divulgação das informações tem como meta influenciar a estabilidade da Rússia e as eleições parlamentares do país, marcadas para setembro.

Peskov afirmou que a imprensa internacional havia errado ao enfocar Putin em vez de outros políticos pelo mundo, mesmo que o líder russo não tivesse implicado em qualquer irregularidade. O porta-voz disse ainda que o consórcio de jornalistas responsável pela investigação teria vínculos com o governo dos Estados Unidos.

As revelações dos "Panama Papers" apontam supostas contas mantidas por aliados de Putin, em um total de US$ 2 bilhões. /AP