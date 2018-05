Brasileiro envolvido em escândalo da Fifa negocia delação nos EUA

José Margulies, um dos pilares do esquema de pagamento de propinas no futebol sul-americano, está prestes a assinar um acordo de delação premiada com a Justiça norte-americana. A reportagem do Estado apurou com exclusividade que o brasileiro tem feito reuniões frequentes com as autoridades dos Estados Unidos. Fontes próximas da investigação indicaram que o objetivo dos procuradores é fazer com que Margulies explique a intrincada rede de empresas usadas para o pagamento de propinas e, em especial, quem pagou e quem foram os destinatários finais do suborno no futebol.

Segundo o inquérito da Justiça, Margulies seria o elo entre os diferentes atores do esquema. O FBI considera que, se ele falar tudo o que sabe, poderá abrir uma nova frente de investigações.

No dia 24 de novembro, Margulies admitiu culpa em denúncias de lavagem de dinheiro. Seu acordo já envolveu um depósito de US$ 9,2 milhões e seu julgamento está marcado para o dia 24 de junho, em Nova Iorque. Até lá, as negociações sobre o que ele vai delatar vão determinar a pena que poderá pegar.

Com 72 anos, o brasileiro tenta reduzir seu tempo de condenação. “Ele sabe que já perdeu tudo, que foi pego”, indicou ao Estado um agente próximo ao caso.

Aos americanos, interessam principalmente os dados sobre o envolvimento de emissoras dos EUA em um eventual esquema e se elas sabiam que o dinheiro, ao final, também iria para os cartolas. Outro objetivo dos americanos é coletar dados suficientes sobre cartolas que ainda não estão presos, entre eles Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Ambos já foram citados no indiciamento da Justiça. Mas, por estar no Brasil, não tiveram suas prisões realizadas.

Segundo documentos obtidos com exclusividade pelo Estado, o FBI ainda identificou contas com o envolvimento de Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF, em pelo menos três bancos suíços: o UBS, o Banca del Gottardo e o BSI. Em duas dessas contas, um total de US$ 800 mil foram transferidos de contas nos EUA para a Suíça, por meio da Somerton, empresa também controlada por José Margulies.

Margulies pode ainda ser importante, segundo as fontes, no julgamento que ainda não começou de José Maria Marin, que está em prisão domiciliar em Nova Iorque.

No indiciamento de maio de 2015 na Justiça americana, Margulies é apontado como o intermediário responsável por fazer os pagamentos de propinas em nome de José Hawilla, dono da Traffic e que admitiu sua culpa diante dos tribunais americanos.

O FBI já havia identificado como Margulies era o controlador da Valente Corp, citada ao lado de outra empresa de Margulies, a Somerton, e referidas como “as intermediárias de Margulies”. Na avaliação da Justiça americana, elas eram parte de uma “sofisticada técnica de lavagem de dinheiro” criada por Hawilla para pagar propinas, baseada em “intermediários para fazer pagamentos secretos”.

“Margulies usou contas em nome de empresas offshore que eram mantidas em instituições financeiras dos EUA para fazer pagamentos em nome de Hawilla”, indicou o FBI. “José Margulies usou as contas das intermediárias de Margulies em instituições financeiras dos EUA para movimentar milhões entre empresas de marketing esportivo e dirigentes que eram receptores de pagamentos ilícitos”, indicou. As contas estavam na Flórida e em Nova Iorque.

Segundo a Justiça dos EUA, Margulies “tomou iniciativas adicionais para esconder a natureza dos pagamentos além do uso das contas nos EUA”. “Ele usou os serviços de doleiros, destruiu registros de suas atividades e incentivava os dirigentes que recebiam a propina a evitar usar contas em seus nomes”.

De acordo com o inquérito dos EUA, a empresa Valente transferiu, apenas entre março de 2003 e março de 2008, um total de US$ 3,5 milhões para dirigentes como o venezuelano Rafael Esquivel e os ex-presidentes da Conmebol Nicolas Leoz e Eugenio Figueredo.

Margulies ainda foi apontado pelo FBI como tendo participado de outro esquema de corrupção, desta vez envolvendo um tabela de propinas para a Copa América, inclusive com montantes destinados para a CBF.

Em concorrência, as empresas Traffic, Torneos e Full Play criaram uma companhia única – a Datisa – que pagou US$ 317,5 milhões para a Conmebol para ficar com os direitos da Copa América até 2023. A mesma Datisa destinou US$ 100 milhões para pagar, até 2023, propinas aos cartolas pelas edições do maior torneio das Américas.

Pelo esquema montado, o presidente da CBF em exercício receberia uma propina de US$ 3 milhões por cada edição da Copa América que fosse para a Datisa.

Margulies, uma vez mais, foi peça chave. “Ele participou também do esquema da Datisa, facilitando o pagamento e lavando o dinheiro de propinas por contas controladas por acionistas da Datisa”, indicou o inquérito dos EUA. Entre 2013 e 2014, por exemplo, ele ajudou a Full Play a transferir quase US$ 3,8 milhões de contas nos EUA de suas intermediárias para o banco Hapoalim, em Zurique. Essa conta era também do venezuelano Esquivel.

Segundo o inquérito dos EUA, em maio de 2014, Hawilla se reuniu com Hugo Jinkis, Mariano Jinkis e Alejandro Burzaco no sul da Flórida. Durante o encontro, Burzaco apenas disse sobre a Datisa: “Todos podemos ser afetados por esse projeto. Podemos todos ir para a prisão”.