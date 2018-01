Zveiter será o relator do recurso de Donadon na CCJ O deputado Sérgio Zveiter (PSD-RJ) será o relator do recurso apresentado pela defesa do deputado Natan Donadon (sem partido-RO) contra a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que recomendou sua cassação. Zveiter apresentará seu parecer até sexta-feira, 13, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele deve negar o recurso do deputado que cumpre pena de mais de 13 anos no Complexo Penitenciário da Papuda.