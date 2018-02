Zoinho diz esperar punição ao responsável por fraude Em nota divulgada por sua assessoria, o deputado federal Zoinho (PR-RJ) disse ser o maior interessado no esclarecimento do episódio sobre a fraude na sessão que derrubou o veto presidencial do projeto que trata da nova distribuição dos royalties do petróleo. "Confio no trabalho da Polícia Legislativa e espero que apurem e punam o responsável pela fraude. Sou o maior interessado em que tudo fique esclarecido e espero que seja o mais breve possível", afirmou o deputado.