Zoghbi pede que STF anule sua demissão do Senado O ex-diretor de recursos humanos do Senado João Carlos Zoghbi pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que anule sua demissão, assinada em novembro pela direção da Casa. Zoghbi quer ser readmitido no Senado. Ele também requereu a concessão do benefício da Justiça gratuita, alegando que não tem condições de pagar os custos do processo porque está sem receber salário.