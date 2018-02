Zoghbi e Agaciel negam irregularidades no Senado Afastado do cargo e apontado como símbolo da cultura administrativa do Senado que permitiu a proliferação de diretorias e o pagamento de horas extras indevidas, o ex-diretor-geral da Casa Agaciel Maia criticou hoje as medidas implementadas pela direção da instituição para retirar os senadores da berlinda. Em depoimento a uma comissão de senadores, Agaciel chamou as medidas de "hipócritas", acusou os atuais gestores de fazerem "demagogia" e previu que "daqui a três anos", o Senado será prejudicado pelas mudanças. Ele e o ex-diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi negaram envolvimento nas acusações de irregularidades no Senado.