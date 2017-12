Zeca do PT terá quatro PMs em sua segurança particular Além de uma pensão vitalícia de R$ 22 mil mensais, aprovada em sessão secreta da Assembléia Legislativa no mês passado, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, terá quatro policiais militares exclusivamente para sua segurança pessoal. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, ele solicitou o número máximo de policiais a que um ex-governador tem direito. A segurança pessoal feita por policiais é prevista em lei antiga. Outro ex-governador que se vale dela é Wilson Barbosa Martins, que conta com um policial. A proteção do Zeca do PT está publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira.