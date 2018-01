Zeca do PT recebe ameaça O governador de Mato Grosso do sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT afirmou hoje que foi ameaçado de morte. Ao chegar para abrir o Seminário de Governo 2002, em um hotel na área central de Campo Grande, Zeca falou que uma pessoa ligou para uma família de amigos seus para dizer que, depois do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, morto no final de semana, ele "seria a próxima vítima". Conforme comentou "é no mínimo preocupante um fato desses, na atual circunstância, seja trote, brincadeira ou não". Ele lembrou que essa não é a primeira ameaça de morte pois "elas estão acontecendo três ou quatro vezes por semana", concluiu.