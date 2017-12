Zeca do PT quer recuperar pensão vitalícia de R$ 23 mil

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, quer de volta a pensão vitalícia que recebia desde janeiro último, no valor de quase R$ 23 mil por mês. O benefício foi cancelado por decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, no dia 11. A ministra reverteu decisão anterior dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que haviam garantido o benefício ao ex-governador. Os advogados do ex-governador entraram recurso (agravo de instrumento) nesta quarta-feira, 25, no STF, contra a Ação de Inconstitucionalidade movida pelo Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a pedido da seccional de Mato Grosso do Sul. A alegação é a de que outros governadores do Estado recebem pensão vitalícia. A OAB-MS estuda como entrar na Justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a pensão vitalícia paga a outros seis ex-governadores do Estado.