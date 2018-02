Zeca Dirceu compara prisão do pai agora à ditadura

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, divulgou uma carta no blog do pai na noite de sexta-feira, 15, manifestando revolta com a prisão do pai - Dirceu se entregou à Polícia Federal em São Paulo após o Supremo Tribunal Federal (STF) expedir mandatos de prisão para 12 dos 25 condenados no processo do mensalão. Neste sábado, foi levado para Brasília.

No texto, o deputado compara a atual situação do pai ao período em que Jose Dirceu foi detido na ditadura militar. "Estou me sentindo como a minha avó se sentiu há décadas quando viu seu filho preso, torturado e expulso do país pela ditadura militar. É uma sensação de muita tristeza e preocupação", afirmou.

Zeca Dirceu também questionou o mérito do julgamento que condenou os réus do mensalão. "Falar que a prisão do ex-ministro José Dirceu foi resultado de um julgamento político, de exceção, pressionado pela grande mídia e que foi condenado sem provas, é quase uma obviedade. É discorrer sobre assunto que grande parte dos brasileiros já tem conhecimento", disse.

Em outro trecho, o deputado exaltou a vida política do pai e sua trajetória no Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo ele, José Dirceu está inconformado com a decisão da Justiça. "Estaria mentindo se dissesse que meu pai não está revoltado com toda esta situação", afirmou na carta. "Muitas vezes imagino que ainda pensa que pode acordar no meio deste grande pesadelo. Quem o conhece, sabe que ele não se conforma com injustiças."