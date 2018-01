Youssef tem bom estado geral, diz boletim médico O doleiro Alberto Youssef, internado no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, apresenta bom estado geral e aguarda resultados de exames, segundo boletim médico divulgado no final da manhã. Ele apresentou febre e dores abdominais e o atendimento médico na superintendência da Polícia Federal do Paraná, onde está preso, não conseguiu reverter a situação, conforme disse ontem o advogado do doleiro, o criminalista Figueiredo Basto.