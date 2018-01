Youssef é internado mais uma vez em Curitiba

Atualizado às 12h47

Brasília - Um dos principais alvos da Operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef foi internado pela quinta vez para tratar de problemas cardíacos. Ele deixou a carceragem em Curitiba nessa quarta-feira, 10, e foi levado ao Hospital Santa Cruz para fazer exames. De acordo com investigadores, não há data confirmada para que Youssef tenha alta. A previsão é de que ele fique na unidade por alguns dias. É a quinta internação desde que foi preso, em março, pela Polícia Federal

No final de novembro, Youssef foi internado no mesmo hospital. Ele tem uma cardiopatia grave e na ocasião apresentou febre e dores abdominais. Segundo a assessoria do hospital, Youssef não apresenta quadro grave e os exames são para acompanhamento. "O paciente Alberto Youssef, no momento, apresenta bom estado geral, consciente, internado para realização de exames cardiológicos complementares de controle", informa o boletim divulgado pelo hospital.

O doleiro é acusado de operar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 10 bilhões. Uma rede de empresas e de contas bancárias controladas por ele, no Brasil e no exterior, foi usada para dar fachada legal a recursos de diversos crimes, entre eles o dinheiro desviado de contratos da Petrobrás com empreiteiras.

Youssef aceitou fazer delação premiada em troca de eventual redução de pena. Nos últimos meses, colaborou com os investigadores em depoimentos prestados à PF e ao Ministério Público Federal. A rotina de internações, por conta dos problemas cardíacos, chegou a atrapalhar as oitivas.