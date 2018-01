Yoani diz se inspirar em frase de Dilma Rousseff

Acompanhada do senador Eduardo Suplicy (PT-SP), a quem intitulou seu "Quixote pessoal" por defendê-la contra os protestos que tem enfrentado nos últimos dias no Brasil, Yoani elogiou o programa Bolsa-Família e disse que o projeto poderia ser implementado em Cuba, assim como outros programas brasileiros.

A cubana também pediu que o governo brasileiro tenha uma atitude mais ativa em relação à cobrança de direitos humanos na ilha caribenha. "Falta (da parte do governo brasileiro) dureza ou talvez franqueza em relação ao tema dos direitos humanos", disse a blogueira. "Há um silêncio demasiado", emendou.

Yoani contou que se surpreendeu com a repercussão de sua visita ao Brasil e com o clima dos protestos contra ela. Ela disse que esperava manifestações que ficassem entre "a discrepância e o respeito" e que se assustou com a "virulência" das manifestações. "Impedir a reprodução de um filme me surpreendeu tristemente", declarou. A blogueira é uma das principais entrevistadas do documentário Conexão Cuba Honduras, do cineasta Dado Galvão.

Na quarta-feira (20), Yoani esteve no Congresso Nacional e disse que esta foi sua primeira vez em um parlamento. "Nunca me convidaram em Cuba". A cubana disse também ter se surpreendido com a "informalidade e com a desorganização" da sessão da qual participou, na quarta-feira (20). "Mas foi uma experiência positiva", avaliou. No entanto, ela disse que gostaria de ter participado de um evento com uma plateia mais diversificada e não "dominada" pela oposição ao governo Dilma Rousseff. "Eu preferiria que fosse mais plural".