Yeda vai encaminhar notas fiscais sobre gastos públicos à AL

O secretário da transparência do Rio Grande do Sul, Francisco Luçardo, vai encaminhar nesta quinta-feira à Assembleia Legislativa as notas fiscais que contêm os detalhes dos gastos do governo Yeda Crusius (PSDB). Na última quarta-feira, a bancada de oposição na CPI da Corrupção acusou Yeda de usar dinheiro público para o pagamento de aquisições de um piso emborrachado e de móveis para a casa que comprou ao final da campanha eleitoral de 2006.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Luçardo disse que o valor total "seria de R$ 13 mil". "Armários, camas, sofá, colchões, e esses bens estão patrimoniados, sob responsabilidade de uma pessoa do gabinete da governadora", afirmou. Os documentos serão encaminhados ao líder do governo na Assembleia, Pedro Westphalen (PP), que deve entregá-los ao deputado Daniel Bordignon (PT-RS).

O secretário ressaltou que o material emborrachado foi adquirido para a garagem da casa, que atualmente é utilizada como acomodação para os seguranças da governadora. Câmaras de segurança também foram compradas e instaladas no local. Luçardo chegou a declarar que esses documentos estão à disposição da população no Portal da Transparência do governo. Entretanto, os gastos - feitos em 2007 - não estão no site.

Em nota oficial divulgada na quarta-feira, 7, o governo justificou ser totalmente legal a aquisição de bens e serviços necessários à habitabilidade do local onde o governante reside. Os bens adquiridos tiveram processo de compra e pagamento aprovados pela CAGE, e estão devidamente registrados no patrimônio público, com termo de responsabilidade.

Em defesa do governo, o relator da CPI, Coffy Rodrigues (PSDB), disse que a residência da governadora é considerada uma extensão da casa oficial, que é o Palácio Piratini, e pode ter algumas de suas despesas pagas pelo erário público.