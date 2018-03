Yeda reitera candidatura e defende postura de Serra A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), reiterou hoje sua disposição de concorrer à reeleição e fez críticas à "oposição radical" que considerou ter sofrido nos últimos dois anos, quando seu governo foi alvo de denúncias. Ao avaliar as possibilidades de coligação para disputar um novo mandato, Yeda disse que o PSDB ainda não conta com aliados e atribuiu o fato ao quadro nacional.