Yeda nomeia Biolchi para Secretaria do Desenvolvimento O deputado estadual Márcio Biolchi (PMDB) assumiu hoje a Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Rio Grande do Sul. Ele foi escolhido para substituir Luiz Fernando Zachia (PMDB), que se afastou do cargo para coordenar a campanha do prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB), à reeleição. Biolchi era o líder do governo na Assembléia Legislativa e será substituído na função por Pedro Westphalen (PP). A troca de Zachia por Biolchi foi a 13ª do primeiro escalão do governo gaúcho desde a posse de Yeda Crusius (PSDB), em janeiro do ano passado. Outros nomes podem ser anunciados até o final de semana. A Secretaria de Planejamento e Gestão está com uma secretária interina, Ana Severo, desde a demissão de Ariosto Culau, em maio. A Secretaria de Comunicação está vaga desde a saída de Paulo Fona, na semana passada.