Yeda muda secretariado e se aproxima do PP para 2010

O diretor de planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Otomar Vivian (PP), assumiu a chefia da Casa Civil, no lugar de José Alberto Wenzel (PSDB), que foi transferido para a Secretaria de Relações Institucionais, de onde Celso Bernardi (PP) saiu para substituir Vivian no BRDE.

Além da triangulação, Yeda trocou o secretário-geral de governo, tirando Erik Camarano e colocando Ana Pellini, ambos de perfil técnico, e aceitou o pedido de afastamento da secretária da Educação, Mariza Abreu (PSDB), nomeando o também tucano Ervino Deon para o cargo.

A mudança mais significativa para o momento político foi a da Casa Civil. A escolha de Vivian pode ser a solução para diversos problemas. Ex-presidente da Assembleia Legislativa, ele pode transitar com desenvoltura entre os aliados, tanto para fazer valer a maioria de 8 votos contra quatro na CPI que investiga supostas irregularidades na administração estadual, quanto para aprovar o plano de carreira do funcionalismo e o orçamento de 2010.

Ao entregar a Casa Civil ao PP, Yeda pode pavimentar os caminhos do PSDB para 2010. O comando nacional do PSDB percebeu que a candidatura à presidência da República sofreu prejuízos com as acusações de corrupção feitas pela oposição no Rio Grande do Sul. Para reverter a situação, sugeriu que a tucana fizesse ampla reforma de seu governo.

Durante breve discurso, Yeda deixou transparecer suas intenções eleitorais para o ano que vem. "Em 2010 teremos, aí sim sob as regras da lei, um grande debate com todos os gaúchos sobre a importância histórica de reafirmar nosso projeto", afirmou. "O Rio Grande do Sul mudou muito, embora alguns não queiram aceitar, e peço à base aliada que continue nos ajudando a implementar as ações necessárias à finalização desse projeto".

O presidente estadual do PP, Jerônimo Goergen, admitiu que convites como o que Yeda fez a Vivian têm reflexos eleitorais. O partido está fazendo consulta às bases e tem indicativos de que deve participar de coligação em 2010, se possível com a cabeça de chapa.