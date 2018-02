Yeda leva secretário de Fogaça para o governo do RS A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), confirmou hoje que o secretário de Coordenação Política da prefeitura de Porto Alegre, Cézar Busatto, ex-deputado estadual do PPS, deixará a pasta para assumir a chefia da Casa Civil do governo do Estado. A transferência foi negociada durante uma semana e recebeu a autorização do prefeito José Fogaça (PMDB) na noite de terça-feira. A data da posse será marcada depois da reunião que Yeda terá com o presidente regional do PPS, Berfran Rosado, na segunda-feira. Busatto assumirá o lugar que do secretário Luiz Fernando Záchia, que deixa a pasta para assumir a Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais, ocupada, interinamente, pelo secretário Josué Barbosa desde o dia 14, quando o ex-secretário Nelson Proença pediu demissão para voltar à Câmara dos Deputados. A governadora do Rio Grande do Sul também anunciou a criação da Secretaria-Geral de Governo para coordenar os projetos de estrutura que está fará. A pasta será entregue a um tucano, mas o nome não está definido.