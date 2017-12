Yeda já conta com 35 dos 55 deputados estaduais A governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), contará com 35 dos 55 deputados estaduais em sua base de apoio. A adesão do PMDB, anunciada pelo senador Pedro Simon, presidente regional da sigla, garantiu a formação da maioria, que já era tida como certa desde o segundo turno da eleição, quando a campanha da tucana foi reforçada pelos peemedebistas. O bloco de Yeda terá cinco deputados do PSDB, nove do PMDB, nove do PP, cinco do PTB, quatro do PPS e três do PFL e pode ser reforçado por mais sete do PDT, com quem a futura governadora pretende conversar nos próximos dias. A bancada de oposição contará com dez deputados do PT, dois do PSB e um do PCdoB.