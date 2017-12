Yeda garante que servidores receberão em dia neste mês A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), confirmou nesta quarta-feira que o funcionalismo público gaúcho receberá seus vencimentos de janeiro em dia, de segunda-feira a quarta-feira da semana que vem. Os servidores temiam a possibilidade de atraso. Ao assumir o cargo, Yeda anunciou a disposição de submeter todos os pagamentos do Estado à disponibilidade de dinheiro e de não recorrer a saques, para posterior devolução, de rubricas carimbadas que ficam temporariamente no caixa único. A governadora explicou que o fluxo que permite a quitação da primeira folha de pagamento de sua gestão deve-se a cortes de gastos feitos pelas secretarias e à entrada da receita do IPVA em janeiro. Ao mesmo tempo, não ofereceu garantias para o salário do próximo mês. "Vamos celebrar o que conseguimos agora e depois ver a situação de fevereiro", disse, satisfeita por ter superado o momento que se anunciava como o mais crítico do primeiro mês de seu governo.