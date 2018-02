Yeda finaliza reforma do secretariado O economista Cézar Augusto Busatto (PPS), de 55 anos, assumiu a chefia da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul, ontem. A posse completou a reforma do primeiro escalão que a governadora Yeda Crusius (PSDB) vinha promovendo desde o final do ano passado, quando Pedro Westphalen (PP) saiu da pasta de Ciência e Tecnologia e foi substituído por Paulo Maciel (PP). Busatto era secretário de Governança Local de Porto Alegre e recebeu de Yeda a missão de estabelecer boas relações com a Assembléia, depois das votações em que projetos do Executivo foram rejeitados.