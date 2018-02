Yeda faz balanço de governo e ameniza crise política A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), fez hoje um balanço de 30 meses de gestão e amenizou crises políticas que enfrentou nesse período. "O Brasil sabe que o Rio Grande do Sul, não é diferente quem sabe em outros lugares, vive em turbulência política", declarou, durante discurso. "Vive em efervescência política", acrescentou a governadora, que teve de contornar, na véspera do balanço, a vontade do secretário de Transparência e Probidade Administrativa, Carlos Otaviano Brenner de Moraes, de deixar o cargo, sob pressão de opositores que cobram medidas de sua pasta sobre denúncias envolvendo o governo.